Подводим итоги большого новогоднего конкурса

Источник материала: Ивьевский край

Чудесные и любимые всеми праздники Новый год и Рождество - время красивой, доброй сказки, которая приходит с наступлением зимних холодов в каждую семью. И многие создают ее своими руками. К празднику начинают готовиться заранее, продумывая не только наряды, меню, но и декор дома, подарки, неожиданные сюрпризы близким, дорогим людям.

Творческих находок очень много, так почему бы не поделиться ими с читателями газеты «Іўеўскі край» и тем самым не дать заскучать людям в новогодние дни?

Вот и объявили мы совместно с общественными организациями района и отделом образования Ивьевского райисполкома в поддержку зимней республиканской акции «Наши дети» большой новогодний конкурс.

Служба Деда Мороза и Снегурочки, главных зимних волшебников, одобрила идею. Так стартовал конкурс «Новый год на Ивьевщине», посвященный времени удивительной красоты природы и таинственных праздников.

К Новому году мы стали готовиться вместе! К участию приглашались учащиеся всех учреждений образования Ивьевского района.

И начались «новогодние битвы» за призовые места во время веселых зимних каникул в номинации «Лучшее сказочное новогоднее поздравление».

С 10 по 27 декабря 2019 года редакция газеты «Іўеўскі край» получила большое количество электронных и бумажных писем, многие приносили работы лично.

Напомним, что этот конкурс для тех, кто обладает фантазией, свободным временем и любит творить всей семьей.

Обычные открытки превращались в яркие произведения искусства, новогодние или зимние слова в поздравлениях ассоциировались с детством, сулили скорое исполнение желаний.

В итоге каждая работа может стать отличным подарком к чудесному празднику!

Но мы, как и обещали, выбрали самые интересные и креативные.

Удивило: гигантскую открытку придумали учащиеся Ивьевского яслей-сада-начальной школы.

Улыбнуло: самые настоящие письма в конвертах отправили Деду Морозу и Снегурочке учащиеся Эйгердовского детского сада – средней школы.

Поразило: необычайной красоты объемные открытки смастерили учащиеся гимназии №1 г. Ивье.

Восхитило: самое большое количество работ, самые по-новогоднему «пушистые» креативные картины, самые трогательные пожелания, самые сложно оформленные открытки прислали нам учащиеся Чернельского детского сада-базовой школы.

Как и обещали, лучшие работы, участвующие в конкурсе, размещаем на сайте нашей газеты и на официальных страницах издания в соцсетях.













И. Холяво.

Фото С.Зенкевича.