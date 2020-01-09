Витебчанка смыла в унитаз украденные 600 долларов

Источник материала: Аргументы и факты

Двадцатилетняя студентка одного из витебских вузов встретилась с подругой в ресторане. Вечер продолжился в караоке-баре. В какой-то момент подруге стало нехорошо, она прилегла на стойку.

Заметив это, вторая девушка стала хозяйничать в чужой сумочке. Там она обнаружила 600 долларов, которые находились в паспорте, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Завладев деньгами, витебчанка предложила подруге отправиться домой, и даже помогла ей сесть в такси. Добравшись до своей квартиры, пострадавшая обнаружила пропажу. Она обратилась в милицию.