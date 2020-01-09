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Витебчанка смыла в унитаз украденные 600 долларов

10.01.2020 11:22 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Витебчанка смыла в унитаз украденные 600 долларов
Flickr.com

Двадцатилетняя студентка одного из витебских вузов встретилась с подругой в ресторане. Вечер продолжился в караоке-баре. В какой-то момент подруге стало нехорошо, она прилегла на стойку. 

Заметив это, вторая девушка стала хозяйничать в чужой сумочке. Там она обнаружила 600 долларов, которые находились в паспорте, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Завладев деньгами, витебчанка предложила подруге отправиться домой, и даже помогла ей сесть в такси. Добравшись до своей квартиры, пострадавшая обнаружила пропажу. Она обратилась в милицию.

Правоохранители отправились в то место, где еще недавно отдыхала пострадавшая. Там находилась её подруга. Девушка, завидев милиционеров, бросилась в туалет и там, по её словам, смыла в унитаз украденные деньги. 

Витебчанка смыла в унитаз украденные 600 долларов
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Теги: Минск
 
 
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