Витебчанка смыла в унитаз украденные 600 долларов

Двадцатилетняя студентка одного из витебских вузов встретилась с подругой в ресторане. Вечер продолжился в караоке-баре. В какой-то момент подруге стало нехорошо, она прилегла на стойку.
Заметив это, вторая девушка стала хозяйничать в чужой сумочке. Там она обнаружила 600 долларов, которые находились в паспорте, сообщили в УВД Витебского облисполкома.
Завладев деньгами, витебчанка предложила подруге отправиться домой, и даже помогла ей сесть в такси. Добравшись до своей квартиры, пострадавшая обнаружила пропажу. Она обратилась в милицию.
Правоохранители отправились в то место, где еще недавно отдыхала пострадавшая. Там находилась её подруга. Девушка, завидев милиционеров, бросилась в туалет и там, по её словам, смыла в унитаз украденные деньги.