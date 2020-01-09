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В Минске закроют на неделю станции метро от Фрунзенской до Каменной горки

10.01.2020 10:31 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

С 25 марта по 1 апреля будут идти работы по строительству стрелки, которая станет связующим звеном в движении поездов метро. В частности, она соединит станции «Юбилейная площадь» третьей линии метро и «Фрунзенская», передает БЕЛТА.

На участке, где станции метро будут закрыты на неделю, будут работать дополнительные маршруты наземного общественного транспорта.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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В Минске в конце марта закроют станции метро от Фрунзенской до Каменной горки . Об этом сообщили в Минскметрострое . Это связано с проведением работ по соединению...
 
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