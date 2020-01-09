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В Минске закроют на неделю станции метро от Фрунзенской до Каменной горки
Источник материала: Myfin
С 25 марта по 1 апреля будут идти работы по строительству стрелки, которая станет связующим звеном в движении поездов метро. В частности, она соединит станции «Юбилейная площадь» третьей линии метро и «Фрунзенская», передает БЕЛТА.
На участке, где станции метро будут закрыты на неделю, будут работать дополнительные маршруты наземного общественного транспорта.
Источник: Myfin.by
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В Минске в конце марта закроют станции метро от Фрунзенской до Каменной горки . Об этом сообщили в Минскметрострое . Это связано с проведением работ по соединению...
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