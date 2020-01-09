В Бресте таксист «выпил пива»: медосвидетельствование показало 3,4 промилле

Источник материала: Аргументы и факты

По требованию правоохранителей 37-летний житель областного центра, таксист, остановился. Инспектор определил, что мужчина находится в нетрезвом состоянии.

Таксист сообщил, что около трех часов ночи он вез клиентов, которые предложили ему выпить пива, сообщили в телеграмм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.

Медицинское освидетельствование показало: наличие алкоголя в воздухе, выдыхаемом водителем, составило 3,4 промилле.