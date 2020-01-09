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В Бресте таксист «выпил пива»: медосвидетельствование показало 3,4 промилле

10.01.2020 11:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Бресте таксист «выпил пива»: медосвидетельствование показало 3,4 промилле
Фото из открытых источников

По требованию правоохранителей 37-летний житель областного центра, таксист, остановился. Инспектор определил, что мужчина находится в нетрезвом состоянии.

Таксист сообщил, что около трех часов ночи он вез клиентов, которые предложили ему выпить пива, сообщили в телеграмм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.

Медицинское освидетельствование показало: наличие алкоголя в воздухе, выдыхаемом водителем, составило 3,4 промилле.

В отношении таксиста составлены административные протоколы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а таже за иные нарушения правил дорожного движения. 

В Бресте таксист «выпил пива»: медосвидетельствование показало 3,4 промилле
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Вчера рано утром на проспекте Машерова в Бресте внимание инспекторов ГАИ привлек «Фольксваген Поло», который «вилял» из стороны в сторону.
 
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