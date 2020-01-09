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СМИ раскрыли личность парня – подозреваемого по делу об останках в Свислочи

10.01.2020 11:11 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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2 января минчане выловили из Свислочи спортивную сумку с женскими конечностями. Спустя три дня, 5 января, тело убитой было найдено – ей оказалась 37-летняя Юлия. В тот же день в Витебске задержали первого подозреваемого – 26-летнего иностранца, который признал свою вину и рассказал на допросе, что временно жил у погибшей в Минске. А 28 декабря 2019 года они поссорились, из-за чего иностранец задушил хозяйку квартиры. Пока следственные органы не сообщали всех данных об арестованном, его личность раскрыли СМИ: TUT.by нашел приятелей задержанного и обсудил с ними трагедию.

Как выяснили журналисты, подозреваемого зовут Батыр, в Беларусь он приехал из села в Туркменистане за образованием переводчика. Вначале парень учился в Минске, затем перевелся в Витебск – по предположениям собеседников TUT.by, из-за сложности в учебе в столице. Знакомые Батыра описывают его как «спокойного и ответственного» молодого человека и удивляются его возможной причастности к убийству: 

«Не могу поверить, что Батыр это сделал. Он хороший, серьезный и ответственный парень, жили с ним в соседних комнатах в общежитии», – прокомментировал новость об останках в Свислочи Мердан, который познакомился с Батыром в 2014-м. По подсчетам Мердана, к настоящему времени Батыр должен был закончить обучение в вузе; почему он не покинул Беларусь, как планировал, – неизвестно. 

Азиз, который тоже знаком с Батыром со времен учебы, рассказал, что парень увлекался волейболом. «Про Батыра могу сказать, что он хороший и спокойный парень», – выразил мнение приятель подозреваемого. В Минске Батыр ходил на тренировки по волейболу, но последний раз там его видели 26 декабря – за два дня до смерти женщины. 

«Батыр как-то пропал на два года, а потом появился перед Новым годом. Я еще спросила: «Ты где был?», ответил, что в Витебске. Мы перекинулись несколькими предложениями и пошли играть, – вспомнила Ольга, которая в тот день играла вместе с Батыром. – Он очень уважительный парень, спортсмены ведь разные, некоторые могут быть агрессивными, а Батыр очень спокойный, никогда не вступал ни в какие конфликты».

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Теги: Новости, Витебск
 
 
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2 января минчане выловили из Свислочи спортивную сумку с женскими конечностями. Спустя три дня, 5 января, тело убитой было найдено – ей оказалась 37-летняя Юлия. В...
 
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