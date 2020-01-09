Беларусь нашла нефть на январь

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Эти поставки позволят белорусским НПЗ не останавливать работу в январе, хотя и покроют только примерно половину их потребностей в сырье. Традиционные поставщики нефти в Беларусь «Роснефть» и «Сургутнефтегаз» не перезаключили контракты на 2020 год, поскольку Минск требует от них отказаться от премии к экспортному паритету примерно в $6 на тонну.

Михаил Гуцериев старается не дать остановиться белорусским НПЗ, которые лишились российской нефти с 1 января, отказавшись перезаключать контракты на поставку с другими российскими нефтекомпаниями, прежде всего «Роснефтью» и «Сургутнефтегазом», сообщил Reuters.

Принадлежащие Михаилу Гуцериеву «Нефтиса» и «Русснефть» увеличат поставки нефти в Беларусь в январе втрое, до 650 тыс. тонн по трубопроводу и еще 100 тыс. тонн по железной дороге.

Для аналогичных поставок в феврале компаниям потребуется согласие правительства РФ на корректировку экспортного графика. В группе «Сафмар» также заявили информагентствам, что общий объем добычи «Нефтисы» и «Русснефти» в 18 млн тонн в год позволяет им осуществлять поставки как в Беларусь, так и на рынок РФ.