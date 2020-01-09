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Почти миллион людей пересекли белорусскую границу в период праздников
10.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Больше всего граждан зафиксировали на белорусско-польской границе, на втором месте — литовское направление, рассказали в Госпогранкомитете.
Более 976 тысяч людей
Лидируют по количеству людей на границе белорусско-польские переходы, тут в период праздников были оформлены более 311 тысяч граждан. Что касается белорусско-литовского направления, то тут зафиксировали более 270 тысяч человек. На третьем и четвертом месте идут границы с Украиной и Латвией, куда проследовало около 249 тысяч и 33 тысячи человек соответственно. Кроме этого, услугами белорусских аэропортов воспользовались около 119 тысяч человек.
В Госпогранкомитете также добавили, что за две праздничные недели белорусскую границу пересекли граждане 135 стран, среди которых больше жителей Беларуси — свыше 517 тысяч человек. Затем в списке следует 185 тысяч туристов из России, за ними украинцы — 134 тысячи.
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Больше всего граждан зафиксировали на белорусско-польской границе, на втором месте — литовское направление, рассказали в Госпогранкомитете. Более 976 тысяч...
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