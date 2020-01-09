Почти миллион людей пересекли белорусскую границу в период праздников

Источник материала: Вороновская газета





Больше всего граждан зафиксировали на белорусско-польской границе, на втором месте — литовское направление, рассказали в Госпогранкомитете.

Более 976 тысяч людей пересекли белорусскую границу в обоих направлениях с 25 декабря по 8 января. Это на 100 тысяч человек больше, чем в прошлом году.

Лидируют по количеству людей на границе белорусско-польские переходы, тут в период праздников были оформлены более 311 тысяч граждан. Что касается белорусско-литовского направления, то тут зафиксировали более 270 тысяч человек. На третьем и четвертом месте идут границы с Украиной и Латвией, куда проследовало около 249 тысяч и 33 тысячи человек соответственно. Кроме этого, услугами белорусских аэропортов воспользовались около 119 тысяч человек.

В Госпогранкомитете также добавили, что за две праздничные недели белорусскую границу пересекли граждане 135 стран, среди которых больше жителей Беларуси — свыше 517 тысяч человек. Затем в списке следует 185 тысяч туристов из России, за ними украинцы — 134 тысячи.