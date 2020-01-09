В Беларуси налажено производство боевых патронов

Белорусское предприятие «Белспецвнештехника» начало производить первые отечественные боевые патроны, пишет « СБ. Беларусь сегодня ». Сообщается, что наша страна намерена не только закрывать собственные потребности в этой сфере, но и начала поставлять белорусские патроны на экспорт. Первая партия уже ушла на экспорт в одну из европейских стран.

«Первые партии патронов произведены на экспорт и уже поставлены заказчику. Это спортивно-охотничьи боеприпасы калибров 7,62х54, 7,62х39 и 9х19», – сообщил гендиректор ГВТУП «Белспецвнештехника» Алексей СКРАГА. По его словам, на предприятие регулярно приезжают иностранные делегации для знакомства с продукцией. «Не стану раскрывать подробности, но заказы уже есть на годы вперед», – заявил гендиректор.

Специалист отметил, что производительность одного типа станков на предприятии – 2,4 тыс. патронов в час, другого – 3,55 тыс. Всего на предприятии чуть более 10 станков. По словам Алексея Скраги, производство может полностью закрыть в Беларуси потребности в патронах по всем направлениям – спортивные, охотничьи для нарезного оружия, боевые и, если понадобятся, строительные.

По словам гендиректора, белорусские патроны соответствует мировым стандартам, но в силу различных причин они гораздо дешевле для внутреннего потребления и более привлекательны для зарубежного покупателя.