ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Производитель шотландского виски обвинил белорусов в плагиате

10.01.2020 15:29 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Компания WG&S, производитель шотландского виски, обратилась в МАРТ, заявив о недобросовестной конкуренции со стороны ООО «Винокурня Нарочь». Форма упаковки коньяка «Командирский», по мнению иностранной компании, схожа до степени смешения с бутылкой виски Grant’s.

Поскольку «Винокурня Нарочь» разливает коньяк «Командирский» в треугольные бутылки, это вызывает у потребителей ассоциацию, что коньяк «Командирский» является продуктом компании WG&S или разработан под контролем или с согласия WG&S, предположил изготовитель виски.

«В то же время компания WG&S никогда не давала ООО «Винокурня Нарочь» разрешения использовать свои товарные знаки. Более того, в магазинах розничной торговли коньяк «Командирский» и шотландское виски Grant’s размещены на полках рядом или в непосредственной близости друг от друга. 

Таким образом, ООО «Винокурня Нарочь» достигает поддержания и увеличения объема потребительского спроса на коньяк «Командирский» не за счет собственных вложений, а за счет многолетней репутации и известности компании WG&S и ее товарных знаков», — говорилось в жалобе.

Специалисты кафедры коммуникативного дизайна факультета социокультурных коммуникаций БГУ, к которым обратился МАРТ, пришли к единому мнению о том, что трехгранная форма розничной упаковки шотландского виски Grant’s является зарегистрированным товарным знаком.

Тем не менее для обеспечения полного и всестороннего исследования МАРТ провел социологический опрос, чтобы изучить мнение потребителей при сравнении внешнего вида розничных упаковок коньяка «Командирский» и виски Grant’s. Оказалось, что большинству опрошенных респондентов (55,8%) известен виски Grant’s.

Абсолютное большинство опрошенных (74,8%) полагает, что товары — виски Grant’s и коньяк «Командирский» — не похожи. Также большинство респондентов (78%) не допускает возможности приобретения коньяка «Командирский» по ошибке. 

Только часть потребителей (27,9%) допускает, что у данных товаров один производитель. Поэтому в результате опроса не установлено, что указанные товары являются сходными до степени смешения.

Совокупность существенных признаков в розничных бутылках коньяка «Командирский» и виски Grant’s исключает риск введения потребителя в заблуждение в отношении производителя товара, уверен МАРТ.

Таким образом, само по себе использование в качестве розничной упаковки коньяка «Командирский» стеклобутылки трехгранной формы ООО «Винокурня Нарочь» не свидетельствует о действиях, способных причинить убытки заявителю.

В итоге МАРТ установил, что признаки недобросовестной конкуренции не подтверждены, факт нарушения антимонопольного законодательства отсутствует. 
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания WG&S, производитель шотландского виски, обратилась в МАРТ, заявив о недобросовестной конкуренции со стороны ООО «Винокурня Нарочь». Форма упаковки коньяка...
 
Новости дня
Новости разные
 
Астрогороскоп-2020. Что готовит год для каждого знака зодиака?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
10.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика