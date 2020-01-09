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Конгресс США ограничил военные полномочия Трампа

10.01.2020 15:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Палата представителей США ограничила военные полномочия Трампа по применению силы против Ирана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно документу военные действия против Исламской Республики могут быть применены только с разрешения законодателей, либо в случае вооруженного нападения на США. В Белом доме раскритиковали это решение.

Конгресс США ограничил военные полномочия Трампа

Впрочем, юридической силы данная резолюция не имеет. Так как в Сенате большинство сторонников Трампа, документ, очевидно, не будет подписан. Накануне в Вашингтоне, Нью-Йорке и Сеуле прошли митинги против войны с Ираном. Активисты выступили с призывом урегулировать конфликт между странами дипломатическим путем.

Люди в материале: Дональд Трамп
 
 
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Новости США. Палата представителей США ограничила военные полномочия Трампа по применению силы против Ирана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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