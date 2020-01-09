Конгресс США ограничил военные полномочия Трампа

Источник материала: СТВ

Новости США. Палата представителей США ограничила военные полномочия Трампа по применению силы против Ирана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно документу военные действия против Исламской Республики могут быть применены только с разрешения законодателей, либо в случае вооруженного нападения на США. В Белом доме раскритиковали это решение.





Впрочем, юридической силы данная резолюция не имеет. Так как в Сенате большинство сторонников Трампа, документ, очевидно, не будет подписан. Накануне в Вашингтоне, Нью-Йорке и Сеуле прошли митинги против войны с Ираном. Активисты выступили с призывом урегулировать конфликт между странами дипломатическим путем.