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Конгресс США ограничил военные полномочия Трампа
Источник материала: СТВ
Новости США. Палата представителей США ограничила военные полномочия Трампа по применению силы против Ирана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Согласно документу военные действия против Исламской Республики могут быть применены только с разрешения законодателей, либо в случае вооруженного нападения на США. В Белом доме раскритиковали это решение.
Впрочем, юридической силы данная резолюция не имеет. Так как в Сенате большинство сторонников Трампа, документ, очевидно, не будет подписан. Накануне в Вашингтоне, Нью-Йорке и Сеуле прошли митинги против войны с Ираном. Активисты выступили с призывом урегулировать конфликт между странами дипломатическим путем.
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Новости США. Палата представителей США ограничила военные полномочия Трампа по применению силы против Ирана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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