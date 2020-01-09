В Пружанах перевернулся автомобиль с пьяным водителем

Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации: 9 января в 15.30 часов 52-летний житель Пружан управлял автомобилем «Пежо 407». Двигаясь по улице Григория Ширмы, водитель не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Пежо 806» под управлением 51-летнего местного жителя, который двигался от улицы Пушкина к улице Макаренко. В результате столкновения «Пежо 806» перевернулся.





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Прибывшие на место ДТП сотрудники ГАИ по внешним признакам водителя перевернутого автомобиля определили, что тот находится в нетрезвом состоянии. Результаты медицинского освидетельствования подтвердили подозрения – в выдыхаемом воздухе было 2,3 промилле алкоголя. Инспекторам ДПС мужчина рассказал, что незадолго до поездки он вместе с другом отдыхал у себя в квартире, после отвез приятеля к нему домой и возвращался к себе.



В отношении водителя были составлены два протокола по ч. 1 ст.18.16 КоАП Республики Беларусь (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств…) и по ч. 10 ст. 18.14 КоАП Республики Беларусь (действия, предусмотренные частями 1–9-1 настоящей статьи, повлекшие создание аварийной обстановки…).



Уважаемые водители, в преддверии выходных Госавтоинспекция еще раз напоминает, что алкоголь и вождение транспортных средств не совместимы. Садясь за руль в нетрезвом состоянии, вы подвергаете опасности не только себя, но и ваших пассажиров, а также других участников дорожного движения. Будьте аккуратны на дорогах и соблюдайте Правила дорожного движения.

Специалист ГАиП ГАИ УВД Анна Мацкевич