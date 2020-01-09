Погода на выходные и начало недели: до +6°С и осадки

Источник материала: Новости Дзержинска

В Беларуси на выходных ожидается неустойчивая с повышенным температурным фоном погода.

В субботу, 11 января, погодные условия на территории Беларуси будет определять циклон, путь которого пройдет через северные районы страны. На большей части территории страны ожидаются осадки (дождь, мокрый снег), ночью и утром в отдельных районах Витебской области прогнозируется сильный мокрый снег, налипание мокрого снега. Местами слабый гололед, в дневные часы ожидается порывистый ветер, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха в течение суток составит от нуля до плюс 6 градусов, во второй половине дня в тыловой части циклона начнет поступать более холодный воздух и к вечеру подморозит.

В воскресенье, 12 января, с ростом атмосферного давления погода улучшится, будет преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу Беларуси возможны небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. В дневные часы местами сохранится порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит от минус 6 до плюс 1 градуса, днем - от 1 градуса мороза по юго-востоку до 6 градусов тепла по западу страны.

В понедельник, 13 января, атмосферные фронты обусловят ночью в северных и центральных районах, а днем - местами по республике кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабый туман, ночью и утром слабый гололед, на дорогах гололедица. Ночью по северо-востоку страны сохранится порывистый ветер. Ночью будет от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - от нуля до плюс 6 градусов.

Во вторник, 14 января, преобладающее влияние будет оказывать область повышенного атмосферного давления, будет преимущественно без осадков, лишь ночью местами по северо-востоку страны пройдут кратковременные осадки (в основном снег, мокрый снег), слабый гололед. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Температура ночью составит от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем будет от нуля до плюс 5 градусов.

В среду, 15 января, прогнозируется преимущественно без осадков, лишь местами по северу республики небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами туман, слабый гололед. Ночью ожидается от минус 3 до плюс 3 градусов, днем - от нуля до 7 градусов тепла.



