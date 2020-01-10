Сбор предложений по вопросам совершенствования административной ответственности

Источник материала: Клiч Радзiмы

Распоряжением Президента Республики Беларусь от 17 декабря 2019 г. № 247рп для подготовки комплексных предложений по корректировке Кодекса об административных правонарушениях создана межведомственная экспертная комиссия под руководством Заместителя Главы Администрации Президента Чуприс Ольги Ивановны.

В рамках работы комиссии планируется изучение как мнения государственных органов и организаций, уполномоченных составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях, либо являющихся регуляторами соответствующих общественных отношений, так и граждан с активной гражданской позицией, субъектов хозяйствования, представителей сообществ и общественных объединений.

Сбор пожеланий по вопросам существующей практики и предложений по совершенствованию мер административной ответственности, а также иллюстрирующих их примеров и жизненных ситуаций, осуществляется Национальным центром правовой информации.

Собранные материалы будут проанализированы и использованы при подготовке нового законодательного акта.

Предложения можно направлять до 24 января 2020 г.:

· в виде сообщений в специальной теме на Правовом форуме Беларуси;

· в письменном виде на почтовый адрес НЦПИ;

· по электронной почте opros@ncpi.gov.by;

· с помощью аккаунтов в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter.

Обращаем ваше внимание!

Направленные в НЦПИ в рамках деятельности комиссии предложения и другая информация не подлежат рассмотрению в порядке, определенном Законом Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц».