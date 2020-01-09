Источник материала: Новости Волковыска

10 января 2020 года в Беларуси объявили об открытии трех новых месторождений нефти. Они находятся в Гомельской области, в южном блоке Гарцевского нефтяного месторождения Припятского прогиба.

«При испытании отложений воронежского горизонта на глубине более 4 тыс. метров был получен приток нефти дебитом 100 тонн в сутки», – заявил сегодня заместитель генерального директора ПО «Белоруснефть» по геологии Петр Повжик, передает БелТА .

По предварительной оценке, запасы в залежах составляют 800 тыс. тонн. Разрабатывать залежи планируют уже в апреле этого года.

Работа по поиску новых мест залегания углеводородных ресурсов будет продолжена. В 2020-21 годах планируется пробурить 7 поисково-разведочных скважин.

Всего в Беларуси 61 действующее месторождение нефти, эксплуатируются 843 скважины.

В последние годы наша страна стабильно увеличивает добычу нефти:

в 2017 – 1,65 млн тонн;

в 2018 – 1,67 млн ​​тонн;

в 2019 – 1,69 млн тонн;

в 2020 – 1,7 млн ​​тонн (в планах).

Предполагается, что запасов нефти в нашей стране хватит на ближайшие 30 лет.

Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран.