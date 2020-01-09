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Белорусский экипаж Вязовича вышел на старт шестого этапа ралли «Дакар»

10.01.2020 16:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусский экипаж продолжает борьбу за медали гонки «Дакар-2020». После пяти этапов команда Сергея Вязовича закрепилась на третьей позиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский экипаж Вязовича вышел на старт шестого этапа ралли «Дакар»

10 января команды вышли на старт шестого этапа. Его протяжённость 830 километров.

Вязович о пятом дне Дакар-2020: ехалось как-то не очень – мотору было тяжело, грунт тяжёлый

Белорусский экипаж Вязовича вышел на старт шестого этапа ралли «Дакар»

Экипажи ждёт кардинальное изменение дорожных условий – спецучасток из Хаиля в Эр-Рияд уведёт караван участников в пески. Те, кто имеет опыт езды в пустынных условиях, будет иметь серьёзное преимущество. 

Люди в материале: Сергей Вязович
 
 
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Новости Беларуси. Белорусский экипаж продолжает борьбу за медали гонки «Дакар-2020». После пяти этапов команда Сергея Вязовича закрепилась на третьей...
 
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