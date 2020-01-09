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За январь – ноябрь 2019 года импорт товаров увеличился на 3,1 процента

10.01.2020 16:48 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

За январь – ноябрь 2019 года импорт товаров увеличился на 3,1 процента

По итогам января – ноября 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров в натуральном выражении уменьшился на 1,3%, импорт увеличился на 3,1%. Средние цены экспорта сократились на 2,5%, импорта – на 2,4%.

В январе – ноябре 2019 года внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил 65 260,3 млн долларов, в том числе экспорт – 30 014,4 млн долларов, импорт – 35 245,9 млн долларов. К уровню января – ноября 2018 года из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 98,5%, экспорт – 96,2%, импорт – 100,6%, сообщает Белстат.

 
 
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По итогам января – ноября 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров в натуральном выражении уменьшился на 1,3%, импорт...
 
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