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«Сделали прекрасных ангелочков, кто-то мышку». Благотворительный мастер-класс прошёл в Витебском центре детей и молодёжи

10.01.2020 16:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Очередная точка в маршруте добрых дел – Витебский центр детей и молодежи. 10 января здесь встречали особых гостей: это и многодетные родители, и семьи, где ребят воспитывает только один взрослый, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Сделали прекрасных ангелочков, кто-то мышку». Благотворительный мастер-класс прошёл в Витебском центре детей и молодёжи

Одним словом тех, кому в эти новогодние и рождественские дни не помешает дополнительная помощь. Правда, от традиционных хороводов решили отойти: участникам праздника предложили поучаствовать в мастер-классах. 

«Сделали прекрасных ангелочков, кто-то мышку». Благотворительный мастер-класс прошёл в Витебском центре детей и молодёжи

Сергей Титов, житель Витебска:
Очень приятно, как дети что-то делают своими руками, они получили, как видно, очень много положительных эмоций, сделали таких прекрасных ангелочков, кто-то мышку. 

«Сделали прекрасных ангелочков, кто-то мышку». Благотворительный мастер-класс прошёл в Витебском центре детей и молодёжи

Галина Желанова, председатель Витебского областного отделения Белорусского общества Красного Креста:
Мы смогли привлечь около 6 тысяч рублей во время этой акции. Многие видели наши елки в супермаркетах. Поэтому мы оказали помощь и детскому дому, и дому ребенка, и в детских отделениях больниц. И мне приятно сказать, что по линии Красного Креста 450 детей получили такие новогодние подарки.

«Сделали прекрасных ангелочков, кто-то мышку». Благотворительный мастер-класс прошёл в Витебском центре детей и молодёжи

Организация Красный Крест в одно время с акцией «Наши дети» провела и свою новогоднюю кампанию под названием «Забота». Было собрано более 8 тысяч рублей. Помимо детей подарки – одежду и продукты питания – получили около 5 тысяч нуждающихся. 

Люди в материале: Галина Желанова, Сергей Титов
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Очередная точка в маршруте добрых дел – Витебский центр детей и молодежи. 10 января здесь встречали особых гостей: это и многодетные родители, и...
 
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