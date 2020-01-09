|
«Сделали прекрасных ангелочков, кто-то мышку». Благотворительный мастер-класс прошёл в Витебском центре детей и молодёжи
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Очередная точка в маршруте добрых дел – Витебский центр детей и молодежи. 10 января здесь встречали особых гостей: это и многодетные родители, и семьи, где ребят воспитывает только один взрослый, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одним словом тех, кому в эти новогодние и рождественские дни не помешает дополнительная помощь. Правда, от традиционных хороводов решили отойти: участникам праздника предложили поучаствовать в мастер-классах.
Сергей Титов, житель Витебска:
Галина Желанова, председатель Витебского областного отделения Белорусского общества Красного Креста:
Организация Красный Крест в одно время с акцией «Наши дети» провела и свою новогоднюю кампанию под названием «Забота». Было собрано более 8 тысяч рублей. Помимо детей подарки – одежду и продукты питания – получили около 5 тысяч нуждающихся.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Сделали прекрасных ангелочков, кто-то мышку». Благотворительный мастер-класс прошёл в Витебском центре детей и молодёжи
Новости Беларуси. Очередная точка в маршруте добрых дел – Витебский центр детей и молодежи. 10 января здесь встречали особых гостей: это и многодетные родители, и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)