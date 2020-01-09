Эверест зацвел из-за глобального потепления

Источник материала: Вороновская газета





Склоны Эвереста, ранее малопригодные для растительности, начали активно покрываться травами и кустарниками.

Британские ученые обнаружили этот факт, изучив спутниковые данные NASA за последние 25 лет. Причиной такого необычного явления, вероятно, стоит считать глобальное потепление , сообщает Global Change Biology.

Представители Университета Эксетера изучили состояние субнивальной зоны Гималаев – самых высоких мест, где способны выжить растения. Она располагается между линией деревьев и нижним краем постоянных ледников и покрывается сезонным снегом. Территория этой экосистемы в 5-15 раз превышает площадь стабильных ледяных «шапок» на пиках.

Ученые изучили, как менялся растительный покров на высоте 4150-6000 метров над уровнем моря в 1993-2018 годах. Оказалось, что растений стало явно больше. Самый активный рост произошел между 5000 и 5500 метрами над уровнем моря.

Авторы научной работы отметили, что Гималаи из-за выброса парниковых газов нагреваются особенно сильно. Высоты, которые раньше были слишком холодными для растений, теперь вполне для них подходят. Так, единичные особо устойчивые ростки были замечены на высоте 6159 метров.

Компьютерное моделирование показало, что в будущем растения продолжат «взбираться» вверх, и это может оказать негативное влияние на всю окружающую местность.

Растения поглощают больше света и нагревают почву. Следовательно, сезонный снежный покров станет менее плотным и долговечным. А это явление вызовет ускоренное таяние ледников и может грозить наводнениями всему обширному гималайскому региону Гиндукуша, который охватывает 4,2 млн кв.км, питает 10 крупнейших речных систем Азии и снабжает водой 1,4 млрд человек.

mir24.tv