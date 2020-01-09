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Совмин составит список компаний с особой налоговой тайной
Источник материала: Партизан
Одна из норм нового указа о налогообложении уточняет, какие сведения не относятся к налоговой тайне.
Помимо того, что гласит Налоговый кодекс, здесь говорится, например, о сведениях, которые предоставляются через единый портал электронных услуг.
Имеются в виду данные:
- об уплачиваемых видах налогов, сборов (пошлин) и применяемых особых режимах налогообложения;
- о среднесписочной численности работников;
- содержащиеся в годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности.
Но в указе есть следующая ремарка. Совет Министров определит перечень плательщиков или их категорий, в случае, с которыми такие данные все же будут налоговой тайной.
Если учесть, что эта норма начнет действовать в апреле, то перечень Совмина, скорее всего, появится в феврале-марте.
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Одна из норм нового указа о налогообложении уточняет, какие сведения не относятся к налоговой тайне.
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