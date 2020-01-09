Совмин составит список компаний с особой налоговой тайной









Помимо того, что гласит Налоговый кодекс, здесь говорится, например, о сведениях, которые предоставляются через единый портал электронных услуг.





Имеются в виду данные:





- об уплачиваемых видах налогов, сборов (пошлин) и применяемых особых режимах налогообложения;





- о среднесписочной численности работников;





- содержащиеся в годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности.









Но в указе есть следующая ремарка. Совет Министров определит перечень плательщиков или их категорий, в случае, с которыми такие данные все же будут налоговой тайной.





Если учесть, что эта норма начнет действовать в апреле, то перечень Совмина, скорее всего, появится в феврале-марте.