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В Вороновском районе лидские пограничники задержали гражданина Литвы, ранее депортированного из Беларуси. Ему грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы
10.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Лидские пограничники задержали гражданина Литвы, который намеревался незаконно перейти границу.
Как сообщает
Как сообщает пресс-служба Лидского погранотряда, в ноябре 2019 года Лидским РОВД ему уже было вынесено постановление о депортации с территории Республики Беларусь с запретом въезда на 6 месяцев.
Мужчина помещен в ИВС, проводятся дополнительные проверочные мероприятия. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 371 Уголовного кодекса (незаконное пересечение Государственной границы Республики Беларусь). По данной статье злоумышленнику грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.
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В Вороновском районе лидские пограничники задержали гражданина Литвы, ранее депортированного из Беларуси. Ему грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы
Лидские пограничники задержали гражданина Литвы, который намеревался незаконно перейти границу. Как сообщает «Лідская газета», 53-летний злоумышленник был...
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