В Вороновском районе лидские пограничники задержали гражданина Литвы, ранее депортированного из Беларуси. Ему грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы

Источник материала: Вороновская газета





Лидские пограничники задержали гражданина Литвы, который намеревался незаконно перейти границу.

Как сообщает «Лідская газета» , 53-летний злоумышленник был задержан вблизи госграницы на участке ответственности погранзаставы «Дотишки». В ходе разбирательства было установлено, что нарушитель следовал к родственникам, проживающим в Беларуси.

Как сообщает пресс-служба Лидского погранотряда, в ноябре 2019 года Лидским РОВД ему уже было вынесено постановление о депортации с территории Республики Беларусь с запретом въезда на 6 месяцев.

Мужчина помещен в ИВС, проводятся дополнительные проверочные мероприятия. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 371 Уголовного кодекса (незаконное пересечение Государственной границы Республики Беларусь). По данной статье злоумышленнику грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.