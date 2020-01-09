«Разве это место для ребенка?» Почему у нас нет детских садов в офисах и могут ли они появиться

Источник материала: Tut.by

С государственными детскими садами у нас все сложно, несмотря на то, что место в них гарантировано каждому ребенку. Часто ради места в желаемом садике приходится постоять в очередях, а если женщина хочет выйти из декрета до того, как ребенку исполнится три года, записаться в сад будет еще сложнее. За границей, где декретный отпуск гораздо короче, а частные сады — дороже, многие крупные компании открывают собственные садики. Для родителей это возможность не думать о том, куда пристроить чадо, для нанимателя — часть соцпакета, которая помогает удержать работников.

FINANCE.TUT.BY выяснил, могут ли белорусские компании открывать собственные детские сады для детей сотрудников (к примеру, в бизнес-центрах), почему они не спешат это делать и как такие корпоративные садики работают за границей.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Почему предприятия отказываются от ведомственных садов

Ведомственные детские сады — идея далеко не новая. Еще во времена СССР они начали появляться на фабриках, заводах и даже в колхозах, а их работу во многом дотировало государство. Основная идея заключалась в том, чтобы женщинам было проще и быстрее вернуться на работу после рождения ребенка. На некоторые крупных белорусских предприятиях такие садики работают до сих пор. Например, на солигорском «Беларуськалии» с советских времен их сохранилось 10, а в 2016 году компания открыла новый, 11-й.

Но чаще картина противоположная: большинство организаций принимают решение отказаться от ведомственных детских садов. Среди них — Минский тракторный завод, на балансе которого до 2016 года числилось несколько дошкольных учреждений.

— Мы передали их городу в рамках поручения правительства по уменьшению социальной нагрузки на промышленные предприятия. Промышленные предприятия в первую очередь должны выпускать конкурентоспособную продукцию, а социальная нагрузка сильно влияет на ее себестоимость. Я считаю, на данном этапе это было правильное решение для сокращения расходов предприятия, — рассуждает Андрей Сусленков, заместитель гендиректора МТЗ по идеологической работе, кадрам и соцразвитию.

На невыгодность детских садов для завода повлияло и то, что его работники перестали жить кучно и расселились по всему городу.

— Это было актуально, когда 70% наших работников жили в пределах Тракторозаводского поселка, Серебрянки, улицы Козлова. Но сейчас люди живут в разных районах и ищут сады ближе к дому. Отсюда появляются сразу две проблемы. Во-первых, ведомственные сады не решают проблем работников, которые все равно выбирают другие учреждения образования. А во-вторых, нашим садикам приходилось брать на свободные места других детей, которые живут в этом районе, но их родители не работают на МТЗ. Для предприятия это были лишние траты, — объясняет Андрей Сусленков. — Возможно, ведомственные сады имеет смысл рассматривать там, где есть крупное предприятие в небольшом городе или районе. Но логистика Минска не дает такой эффективности.

При этом для родителей, чьи дети ходили в ведомственный сад МТЗ, ничего не изменилось. Сами садики не исчезли, в них остались работать те же воспитатели, оплачивать по-прежнему нужно только питание. Но с баланса предприятия они перешли на баланс города.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Может ли частная компания открыть детский сад «для своих» и что для этого нужно

В целом обзавестись собственным детским садом для детей сотрудников может любая белорусская компания. С точки зрения законодательства никаких препятствий для этого нет, а следовать нужно стандартным правилам для частного детского сада (которых, впрочем, довольно много).

— Дошкольное образование как вид деятельности лицензированию не подлежит. Это в том числе элемент государственной поддержки учреждений образования частной формы собственности, — отмечает Анна Фирскина, юрист компании REVERA. — Чтобы сад мог функционировать и осуществлять образовательную деятельность, необходимо провести государственную регистрацию юрлица в любой организационно-правовой форме. Далее необходимо найти помещение для размещения детского сада, оформить права на него (как правило, заключить договор аренды) и привести помещение в состояние, соответствующее требованиям. После этого остается оформить взаимоотношения с работниками детского сада посредством заключения трудового либо гражданско-правового договора и набрать группы детского сада.

Законодательство предлагает несколько способов найти помещение для частного садика. Во-первых, можно его построить. Анна Фирскина говорит, что такой способ может быть трудозатратным, потому что для этого нужно через аукцион получить земельный участок для строительства капитального строения, а потом вложиться в стройку с нуля.

— Во-вторых, можно открыть частный детский сад в помещении бывшего детского сада, заключив договор аренды, — продолжает эксперт. — В-третьих, законодательство предусматривает возможность открыть сад на первых этажах многоэтажных жилых домов или в частных домах. Но учитывая предусмотренные законодательством требования к таким помещениям и прилегающей к ним территории, реализация такой идеи может быть слишком затратной. И, наконец, существует возможность открыть частную группу в государственном детском саду. В таком случае возможно заключение договора аренды на одно-два помещения в нем.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Валерий Юдин, TUT.BY

Если речь идет о полноценном частном садике, а не о частной группе в действующем, то его учредителю нужно будет позаботиться о том, чтобы сад соответствовал требованиям законодательства.

— К примеру, санитарно-эпидемиологические требования к устройству и содержанию территории и здания, режиму деятельности (прием детей, распорядок дня, питание и т. д.) для всех видов учреждений дошкольного образования устанавливают санитарные нормы и правила «Требования для учреждений дошкольного образования», — комментирует начальник управления дошкольного образования Министерства образования Альбина Давидович. — Реализация образовательной программы дошкольного образования должна соответствовать требованиям, установленным законодательством об образовании. Педагогические работники учреждений дошкольного образования должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным постановлением Минтруда и соцзащиты.

При этом, отмечает Альбина Давидович, частные детские сады свободны в выборе образовательных программ и кадровой политики, но «в пределах, установленных законодательством».

В целом власти заинтересованы в том, чтобы частные детские сады в стране развивались. Поэтому для них существуют льготы.

— Обороты по реализации платных услуг в сфере образования на территории Беларуси освобождаются от налога на добавленную стоимость, прибыль учреждений образования от приносящей доходы деятельности — от налога на прибыль, — говорит Альбина Давидович. — В вопросах аренды предоставляется право на предоставление в безвозмездное пользование помещений под оформленные договором обязательства по созданию рабочих мест. Применяются различные понижающие коэффициенты, обеспечивающие минимальную оплату за арендуемые площади. Учредители частных учреждений дошкольного образования как субъекты малого предпринимательства имеют право на государственную финансовую поддержку, которая предоставляется субъектам малого предпринимательства, реализующим инвестиционные и бизнес-проекты.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«В Google детский сад стоит на 50% дороже среднего по рынку, а места в нем раздают по лотерее»

Несмотря на возможности, современные белорусские компании, в первую очередь IT-гиганты с тысячами работников, собственные детсады открывать не спешат. Когда-то такая идея была у Wargaming, но в компании пояснили, что отказались от нее, потому что это «не наш вид деятельности, и лучше сосредоточиться на разработке игр». Другие IT-компании частично оплачивают частные сады для детей сотрудников, но о строительстве собственных речи не идет. HR-специалист в сфере IT Амина Идигова говорит, что ей пока не доводилось слышать о компаниях, которые решились бы на такой шаг.

— Многие компании организовывают мероприятия для детей, пара компаний поддерживает детские образовательные программы. Я знаю о дисконтных программах для сотрудников IT-компаний в частных детских садах и центрах развития, слышала о женах айтишников, которые открыли частные сады. Но IT-компаний с собственными детскими садами я пока не встречала, — констатирует Амина Идигова. — Это другой бизнес, требующий соблюдения стольких норм, что на месте компаний я бы не связывалась. Айтишники получают достаточно денег в своей сфере, чтобы решать эти вопросы самостоятельно.

Но во многих западных странах корпоративные детские сады — это что-то вроде нового тренда, особенно там, где декретный отпуск короткий , а ясли и садики — дорогие. По данным национального опроса работодателей, который прошел в США в 2016 году, 7% американских нанимателей предоставляют услуги по присмотру за детьми прямо на работе или рядом с ней. Учредитель частного детского сада «Апельсин» Вера Быкова вспоминает, как во время поездки в штат Северная Каролина побывала в таком детском саду, принадлежащем компании SAS (корпорация, которая занимается бизнес-аналитикой).

— У предприятия огромная территория, на которой есть в числе прочего детский сад и начальная школа. Они находятся в отдельных зданиях, не офисных, рядом есть огороженные дворики, — рассказывает Вера Быкова. — Детей туда принимают с двухнедельного возраста. Для мам это, конечно, удобно: прибежала через пару часов после начала рабочего дня, покормила и снова убежала. Общая стоимость сада получается около 1400 долларов в месяц, но сотрудники оплачивают только половину стоимости, остальное погашает работодатель.

Вера говорит, что этот детский сад — не только часть соцпакета для сотрудников, но и отражение философии компании.

— И детский сад, и начальная школа работают по методике Монтессори, там нет никаких оценок и учебных программ. Компания настроена на личное развитие каждого сотрудника и переносит этот подход в том числе на их детей. Главное — это свободное развитие личности, индивидуальная траектория для каждого. Меня такая философия очень подкупила, — признается Вера.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Но даже детский сад на работе — не всегда выход для родителей. Мест в них может не хватить, а стоимость окажется заоблачной. Белоруска Лариса, которая живет в городе Маунтин-Вью в Калифорнии и работает в компании Google, говорит, что их корпоративный сад «классный, но процентов на 50 дороже среднего по рынку».

— Работодатель никак его не дотирует. В итоге нас задушила жаба, и отдавать ребенка в корпоративный сад мы не стали, но наши знакомые отдали и были очень довольны. В этом саду специальная развивающая программа, все воспитатели с высшим образованием. Но для Google это не часть бизнеса, поэтому садик совсем небольшой и желающих всегда больше, чем мест. Поэтому их распределяют по лотерее, — говорит Лариса.

«Разве это место для ребенка?» Может ли детский сад переехать в бизнес-центр

Еще одна идея для корпоративных детских садов — это размещать их в бизнес-центрах, где могут располагаться одновременно десятки компаний. В итоге управление таким садом не лежит на плечах одного предприятия, а родителям, в свою очередь, удобно оставлять детей в том же здании, где весь день находятся они сами. Такие садики уже несколько лет развиваются в Москве. Однако в Беларуси на данный момент это невозможно.

— Законодательством не предусмотрено размещение учреждений дошкольного образования в офисных зданиях и бизнес-центрах, — поясняют в Министерстве образования.

Несмотря на удобство, идея перенести детский сад прямо в офис нравится далеко не всем.

— Я не хотела бы размещать детский сад в бизнес-центре ни как мама, ни как владелец детского сада. В данном случае я согласна с государственными требованиями к ним: отдельный вход, собственная территория, организация питания, — говорит Вера Быкова. — Главное для нас — охрана жизни и здоровья ребенка, а бизнес-центр — это общий коридор, общая лестница, много чужих людей. Разве это место для ребенка, особенно 3−4-летнего? В Москве я была в детском образовательном центре, который находился на втором этаже офисного здания. Это такой мини-сад, куда родители могут «сдать» ребенка на пару часов, но полноценное пребывание невозможно. Такой вариант кажется мне более приемлемым.

Против таких детских комнат в офисах Министерство образования не возражает.

— В офисных зданиях и бизнес-центрах, помещения которых не соответствуют требованиям санитарных норм к размещению групп учреждений дошкольного образования, оказываются дополнительные образовательные услуги для детей дошкольного возраста и услуги по уходу и присмотру за детьми раннего возраста иными организациями и индивидуальными предпринимателями, — комментирует Альбина Давидович.