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Это фиаско! Тарьей Бё потерял шанс на подиум, забыв пробежать штрафной круг
Источник материала: Tut.by
Норвежский биатлонист Тарьей Бё имел хорошие шансы попасть на подиум спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе, но потерял более минуты из-за своей забывчивости.
Бё чисто прошел лежку и допустил один промах на стойке. С Мартеном Фуркадом Тарьей бороться уже не мог, но имел неплохую возможность вклиниться в сражение за подиум. Норвежец с такой страстью рванул на трассу, что забыл пробежать штрафной круг.
Только после спуска Бё-старший опомнился, развернулся, взобрался в подъем и побежал на круг. На этом скандинав потерял более минуты и стал в итоге только 24-м.
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Норвежский биатлонист Тарьей Бё имел хорошие шансы попасть на подиум спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе, но потерял более минуты из-за своей забывчивости.
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