Это фиаско! Тарьей Бё потерял шанс на подиум, забыв пробежать штрафной круг

Норвежский биатлонист Тарьей Бё имел хорошие шансы попасть на подиум спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе, но потерял более минуты из-за своей забывчивости.

Бё чисто прошел лежку и допустил один промах на стойке. С Мартеном Фуркадом Тарьей бороться уже не мог, но имел неплохую возможность вклиниться в сражение за подиум. Норвежец с такой страстью рванул на трассу, что забыл пробежать штрафной круг.

Только после спуска Бё-старший опомнился, развернулся, взобрался в подъем и побежал на круг. На этом скандинав потерял более минуты и стал в итоге только 24-м.