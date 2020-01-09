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Это фиаско! Тарьей Бё потерял шанс на подиум, забыв пробежать штрафной круг

10.01.2020 18:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Норвежский биатлонист Тарьей Бё имел хорошие шансы попасть на подиум спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе, но потерял более минуты из-за своей забывчивости.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Бё чисто прошел лежку и допустил один промах на стойке. С Мартеном Фуркадом Тарьей бороться уже не мог, но имел неплохую возможность вклиниться в сражение за подиум. Норвежец с такой страстью рванул на трассу, что забыл пробежать штрафной круг.

Только после спуска Бё-старший опомнился, развернулся, взобрался в подъем и побежал на круг. На этом скандинав потерял более минуты и стал в итоге только 24-м.

 
 
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Норвежский биатлонист Тарьей Бё имел хорошие шансы попасть на подиум спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе, но потерял более минуты из-за своей забывчивости.
 
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