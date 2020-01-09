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Дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 11 января

10.01.2020 18:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 11 января
Фото из открытых источников

Дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 11 января Почему, когда идет снег, погода зимой кажется теплее?
В субботу, 11 января, в Беларуси будет облачно, днем с прояснениями. На большей части территории пройдут осадки (дождь, мокрый снег), ночью и утром в отдельных районах Витебской области ожидается сильный мокрый снег, налипание мокрого снега. Местами будет слабый гололед, в дневные часы на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер прогнозируется юго-западный с переходом на северный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха в течение суток составит от нуля до 6 градусов тепла.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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