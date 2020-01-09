Ветер прогнозируется юго-западный с переходом на северный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха в течение суток составит от нуля до 6 градусов тепла.
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Дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 11 января
10.01.2020 18:15 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Ветер прогнозируется юго-западный с переходом на северный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха в течение суток составит от нуля до 6 градусов тепла.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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