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Доходы клиентов форекс-компаний, работающих в Беларуси, навсегда освобождены от налога
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Очень хорошая новость для клиентов форекс-компаний, работающих в Беларуси. Опубликован указ Президента, согласно которому они могут продолжать торговлю без уплаты подоходного налога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Льгота вводится бессрочно. Таким образом наша страна по-прежнему остается одной из самых привлекательных в мире юрисдикций для работы на внебиржевом валютном рынке. Причем касается это не только выгодных условий совершения операций, но и в целом отношения государства к данной отрасли финансовой индустрии, а также к участникам рынка.
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Новости Беларуси. Очень хорошая новость для клиентов форекс-компаний, работающих в Беларуси. Опубликован указ Президента, согласно которому они могут продолжать...
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