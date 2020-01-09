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Доходы клиентов форекс-компаний, работающих в Беларуси, навсегда освобождены от налога

10.01.2020 18:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Очень хорошая новость для клиентов форекс-компаний, работающих в Беларуси. Опубликован указ Президента, согласно которому они могут продолжать торговлю без уплаты подоходного налога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Льгота вводится бессрочно. Таким образом наша страна по-прежнему остается одной из самых привлекательных в мире юрисдикций для работы на внебиржевом валютном рынке. Причем касается это не только выгодных условий совершения операций, но и в целом отношения государства к данной отрасли финансовой индустрии, а также к участникам рынка.

Больше новостей экономики за 10 января здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Очень хорошая новость для клиентов форекс-компаний, работающих в Беларуси. Опубликован указ Президента, согласно которому они могут продолжать...
 
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