Источник материала: Вороновская газета





«Белтелеком» закроет на портале самообслуживания 30-минутный бесплатный доступ к Wi-Fi, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт компании.

«С 10 февраля 30-минутный бесплатный доступ с портала авторизации (самообслуживания) закрывается на сети Wi-Fi РУП «Белтелеком», — проинформировали в компании.

При этом сохраняется бесплатный доступ через Wi-Fi к информационным ресурсам государственных органов, печатных изданий и средств массовой информации.

Также с 10 февраля 2020 года оптимизируется линейка номиналов карт доступа Wi-Fi. На портале авторизации остаются доступны наиболее популярные номиналы карт доступа: 60 минут, 1 сутки, 5 суток.

«Белтелеком» оказывает услуги доступа к интернету через Wi-Fi с использованием портала авторизации с 2015 года. На этапе запуска портала бесплатный доступ составлял 15 минут, потом 30 минут. «В последние годы расширились возможности получения реквизитов доступа к интернету по технологии Wi-Fi. В частности, абоненты основных пакетов услуг «ЯСНА» могут получить доступ в интернет по технологии Wi-Fi с использованием реквизитов своего домашнего подключения без взимания дополнительной платы. Кроме этого, постоянно растет количество партнерских сетей юридических лиц, которые, пользуясь соответствующей услугой «Белтелекома», предоставляют своим клиентам доступ в интернет», — отметили в компании.

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