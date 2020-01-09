|
Минское «Динамо» сыграет дома против «Витязя». Онлайн
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» проводит сегодня третий поединок домашней серии в Континентальной хоккейной лиге. Соперник — подольский «Витязь».
К сожалению, два первых матча сложились для «зубров» крайне неудачно: поражения от СКА (1:4) и «Куньлуня» (1:5). Интересно, что обе шайбы забросил Артем Демков.
«Зубры» сейчас проводят худший отрезок в своей истории. Команда проиграла 28 из 32 последних игр, установив за это время два клубных антирекорда: 12 поражений подряд и 9 подряд проигрышей дома. Причем последняя серия все еще не прервана.
Что касается «Витязя», то после затяжного спада команда, потерявшая ряд лидеров, вновь находит свою игру. Сейчас клуб из Подольска занимает седьмое место в Западной конференции.
Интересно, что за команду выступают хоккеисты сборной Беларуси Павел Воробей и Илья Шинкевич, воспитанник новополоцкого хоккея Павел Чернов, а также бывший форвард минского «Динамо» Куинтон Хауден. Тренирует команду ассистент Михаила Захарова в сборной Беларуси Михаил Кравец.
Аналитики букмекерской конторы
Опрос
Спасибо за участие в опросе
Проголосовало 70 человек
SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча. Начало — в 19.10.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минское «Динамо» проводит сегодня третий поединок домашней серии в Континентальной хоккейной лиге. Соперник - подольский «Витязь».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)