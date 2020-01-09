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Минское «Динамо» сыграет дома против «Витязя». Онлайн

10.01.2020 18:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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Минское «Динамо» проводит сегодня третий поединок домашней серии в Континентальной хоккейной лиге. Соперник — подольский «Витязь».

К сожалению, два первых матча сложились для «зубров» крайне неудачно: поражения от СКА (1:4) и «Куньлуня» (1:5). Интересно, что обе шайбы забросил Артем Демков.

«Зубры» сейчас проводят худший отрезок в своей истории. Команда проиграла 28 из 32 последних игр, установив за это время два клубных антирекорда: 12 поражений подряд и 9 подряд проигрышей дома. Причем последняя серия все еще не прервана.


Артем Демков. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Что касается «Витязя», то после затяжного спада команда, потерявшая ряд лидеров, вновь находит свою игру. Сейчас клуб из Подольска занимает седьмое место в Западной конференции.

Интересно, что за команду выступают хоккеисты сборной Беларуси Павел Воробей и Илья Шинкевич, воспитанник новополоцкого хоккея Павел Чернов, а также бывший форвард минского «Динамо» Куинтон Хауден. Тренирует команду ассистент Михаила Захарова в сборной Беларуси Михаил Кравец.

Аналитики букмекерской конторы Favbet считают фаворитом матча «Витязь». Коэффициент на победу гостей — 1,61, на «Динамо» — 2,51.

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SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча. Начало — в 19.10.

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Минское «Динамо» проводит сегодня третий поединок домашней серии в Континентальной хоккейной лиге. Соперник - подольский «Витязь».
 
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