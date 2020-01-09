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Ребятам детского дома семейного типа Ленинского района г. Бреста привезли подарки
10.01.2020 18:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Волшебное время зимних праздников почти подошли к своему завершению. И если взрослые уже готовы убрать елку и упаковать все гирлянды по коробкам, то дети не хотят так быстро прощаться с новогодней атрибутикой, надеясь, что Дед Мороз еще разочек заглянет к ним и оставит под той самой елкой немного подарков. Ведь их много не бывает.
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Так считают и дети, которые верят в рождественское чудо, и те, кто для них готов это чудо совершить —
Семья Мисейчук с радостью и интересом в глазах встречала своих гостей с самого порога. Все семь детей дружно предлагали свою помощь гостям. Каждый охотно соглашался поделиться своими сокровенными мечтами о своей будущей профессии (кто-то хотел быть художником, кто-то - строителем, кто-то водителем, и самое главное, что у каждого ребенка была своя цель, никого безынициативного не было, что очень радует).
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Волшебное время зимних праздников почти подошли к своему завершению. И если взрослые уже готовы убрать елку и упаковать все гирлянды по коробкам, то дети не...
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