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Ребятам детского дома семейного типа Ленинского района г. Бреста привезли подарки

10.01.2020 18:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Волшебное время зимних праздников почти подошли к своему завершению. И если взрослые уже готовы убрать елку и упаковать все гирлянды по коробкам, то дети не хотят так быстро прощаться с новогодней атрибутикой, надеясь, что Дед Мороз еще разочек заглянет к ним и оставит под той самой елкой немного подарков. Ведь их много не бывает.

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Так считают и дети, которые верят в рождественское чудо, и те, кто для них готов это чудо совершить — БРСМ Ленинского района г.Бреста и активисты п/о ОО "БРСМ" района.
10 января 2020 года, в рамках республиканской благотворительной акции «Чудеса на Рождество», а также акции "Наши дети", совместно с отделом образования Ленинского района г. Бреста, Ленинская РО ОО "БРСМ" г. Бреста вместе с волонтерами "Доброе Сердце" ГУО "СШ № 33 г. Бреста" приехали в гости к ребятам детского дома семейного типа Ленинскго раойна г. Бреста, который располагается на улице Высоковского, 62, чтобы вручить подарки, которые были собраны.

Ребятам детского дома семейного типа Ленинского района г. Бреста привезли подарки

Семья Мисейчук с радостью и интересом в глазах встречала своих гостей с самого порога. Все семь детей дружно предлагали свою помощь гостям. Каждый охотно соглашался поделиться своими сокровенными мечтами о своей будущей профессии (кто-то хотел быть художником, кто-то - строителем, кто-то водителем, и самое главное, что у каждого ребенка была своя цель, никого безынициативного не было, что очень радует).

 
Теги: Брест
 
 
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