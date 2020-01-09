Ребятам детского дома семейного типа Ленинского района г. Бреста привезли подарки

Источник материала: Виртуальный Брест

Волшебное время зимних праздников почти подошли к своему завершению. И если взрослые уже готовы убрать елку и упаковать все гирлянды по коробкам, то дети не хотят так быстро прощаться с новогодней атрибутикой, надеясь, что Дед Мороз еще разочек заглянет к ним и оставит под той самой елкой немного подарков. Ведь их много не бывает.

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Так считают и дети, которые верят в рождественское чудо, и те, кто для них готов это чудо совершить — БРСМ Ленинского района г.Бреста и активисты п/о ОО "БРСМ" района.

10 января 2020 года, в рамках республиканской благотворительной акции «Чудеса на Рождество», а также акции "Наши дети", совместно с отделом образования Ленинского района г. Бреста, Ленинская РО ОО "БРСМ" г. Бреста вместе с волонтерами "Доброе Сердце" ГУО "СШ № 33 г. Бреста" приехали в гости к ребятам детского дома семейного типа Ленинскго раойна г. Бреста, который располагается на улице Высоковского, 62, чтобы вручить подарки, которые были собраны.





Семья Мисейчук с радостью и интересом в глазах встречала своих гостей с самого порога. Все семь детей дружно предлагали свою помощь гостям. Каждый охотно соглашался поделиться своими сокровенными мечтами о своей будущей профессии (кто-то хотел быть художником, кто-то - строителем, кто-то водителем, и самое главное, что у каждого ребенка была своя цель, никого безынициативного не было, что очень радует).