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Станцию минского метро «Площадь Ленина» ожидает реконструкция

10.01.2020 18:47 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Станцию минского метро «Площадь Ленина» ожидает реконструкция
Фото из открытых источников

В связи со строительством третьей линии метро Минска начинается реконструкция платформы станции «Площадь Ленина». При этом станция продолжит обслуживание пассажиров.

Станцию минского метро «Площадь Ленина» ожидает реконструкция Движение поездов метро на некоторых станциях закроют с 25 марта по 1 апреля

Как пояснили представители Минского метрополитена, посередине платформы будет размещено два ограждения мест работ. Это уменьшит ее общую площадь, но работу станция не прекратит. Представители метрополитена лишь просят пассажиров быть более внимательными и осторожными.

Напомним, по плану первые станции третьей линии Минского метрополитена откроют к 3 июля 2020 года. Станция «Площадь Ленина» Московской линии станет пересадочной на станцию «Вокзальная» новой Зеленолужской линии.

 
Теги: Минск
 
 
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При этом станция продолжит обслуживать пассажиров.
 
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