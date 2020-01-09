Станцию минского метро «Площадь Ленина» ожидает реконструкция

Источник материала: Аргументы и факты

В связи со строительством третьей линии метро Минска начинается реконструкция платформы станции «Площадь Ленина». При этом станция продолжит обслуживание пассажиров.

Как пояснили представители Минского метрополитена, посередине платформы будет размещено два ограждения мест работ. Это уменьшит ее общую площадь, но работу станция не прекратит. Представители метрополитена лишь просят пассажиров быть более внимательными и осторожными.

Напомним, по плану первые станции третьей линии Минского метрополитена откроют к 3 июля 2020 года. Станция «Площадь Ленина» Московской линии станет пересадочной на станцию «Вокзальная» новой Зеленолужской линии.