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Безвизовый режим введен для участников и гостей ЧМ-2021 по хоккею в Минске

10.01.2020 18:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал сегодня указ №10 "О подготовке и проведении чемпионата мира по хоккею с шайбой". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Безвизовый режим введен для участников и гостей ЧМ-2021 по хоккею в Минске

Документ разработан с учетом опыта проведения II Европейских игр и легкоатлетического матча Европа - США, в нем предусматривается комплексное решение вопросов подготовки чемпионата мира по хоккею, который в 2021 году пройдет в Беларуси и Латвии.

Указом устанавливается безвизовый режим для участников, организаторов соревнований и иностранных туристов, бесплатный проезд в общественном транспорте для аккредитованных лиц и освобождение от платы за проезд по платным автомобильным дорогам. Документом урегулированы вопросы медицинского обслуживания участников и гостей соревнований, использования государственного имущества, размещения социальной рекламы.

Кроме того, предусмотрено предоставление дирекции чемпионата мира беспроцентной возвратной бюджетной ссуды, а также меры, позволяющие снизить затраты и обеспечить высокий уровень проведения мероприятия.

 
 
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  Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал сегодня указ №10 "О подготовке и проведении чемпионата мира по хоккею с шайбой". Об этом БЕЛТА сообщили в...
 
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