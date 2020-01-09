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Новости экономики за 10.01.2020
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Почему годовой прирост стоимости ЖКУ для отдельно взятой квартиры может быть больше пяти долларов? Где в нашей стране наладили производство патронов и что позволит Беларуси оставаться одной из самых привлекательных в мире юрисдикций для форекс-трейдеров? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАВИЛЬОН БЕЛАРУСИ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН НА КРУПНЕЙШЕЙ В МИРЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ВЫСТАВКЕ В ДУБАЕ
Пятый год подряд на международной продовольственной выставке в Дубае, которая откроется в середине февраля, будет представлен белорусский павильон. Формирование нашей экспозиции еще продолжается, но уже известно, что участвовать в ней будут отечественные производители молочной и мясной продукции.
Форум в Объединенных Арабских Эмиратах является крупнейшей в мире ежегодной выставкой продуктов питания. В 2019 году ее посетили почти 100 тысяч человек из 193 стран. Белорусские участники тогда заключили контракты на 13 миллионов долларов.
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Новости Беларуси. Почему годовой прирост стоимости ЖКУ для отдельно взятой квартиры может быть больше пяти долларов? Где в нашей стране наладили производство...
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