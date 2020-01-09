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Марк Цукерберг рассказал, каким мир станет к 2030 году

10.01.2020 18:20 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Марк Цекерберг написал в Facebook пост, в котором поразмышлял, как мир изменится к 2030 году. Публикуем его мысли о развитии общества, технологий и человечества в целом.

Прогноз первый: о поколениях

В новом десятилетии сменятся поколения, и миллениалы станут занимать все больше управленческих позиций, в том числе в политике. По мнению Цукерберга, старшее поколоние делает недостаточно, чтобы решить те проблемы, с которыми уже сталкиваются люди помладше: это и изменение климата, и рост цен на образование. 

Прогноз второй: о приватности

Интернет сблизил людей: они на связи друг с другом ежесекундно, но многие больше не видят себя в общей массе. Поэтому, считает глава Facebook, новое десятилетие поможет нам вновь обрести приватность, объединив в профильных сообществах. 

Прогноз третий: о платформе-лидере

В 2020-х смартфон останется главным гаджетом, но он сдаст позиции из-за прорывных очков дополненной реальности. Они дадут свежий взгляд на технологии и ощущение присутствия. «Возможность быть где угодно», по идее Цукерберга, решит и другие проблемы современного общества: апример, растущие цены на жилье при падении общего уровня жизни.

Прогноз четвёртый: об управлении

Платформам типа Facebook, как утверждает ее основатель, приходится постоянно искать компромиссы: между возможностью самовыражения и безопасностью, законом и приватностью, созданием открытых систем и сокрытием данных. Цукерберг думает, что все эти вопросы частные компании не должны решать в одиночку и правительства государств должны заняться регуляцией в вопросах вроде выборов, вредоносного контента, приватности и переноса данных.

 
 
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Марк Цекерберг написал в Facebook пост, в котором поразмышлял, как мир изменится к 2030 году. Публикуем его мысли о развитии общества, технологий и человечества в целом. ...
 
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