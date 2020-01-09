ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Венесуэла больше не владелица: контроль над нефтью перешёл к иностранцам

10.01.2020 19:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Экс-глава венесуэльской компании PDVSA Рафаэль Рамирес заявил, что месторождения страны контролируют иностранные компании. Организация позволила своим партнёрам их разрабатывать.


Фото: petroleosdevenezuela/instagram.com


По его словам, причиной стала нехватка персонала из-за плохого управления и санкций Соединённых Штатов, передаёт Reuters. При этом фактический контроль был передан без соответствующих контрактов.

PDVSA больше не добывает нефть. Она подписывает контракты с компаниями, которые взяли эту работу на себя. Де факто это является приватизацией, — подчеркнул он.

Среди партнёров PDVSA бывший руководитель назвал CNPC из Китая и «Роснефть» из России. Он отметил, что они либо самостоятельно занимаются разработкой месторождений, либо финансируют венесуэльскую организацию в обмен на доли в предприятиях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что председатель Национального собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо опроверг информацию о передаче контроля над государственной нефтяной компанией Petroleos de Venezuela «Роснефти» в обмен на списание Москвой долгов. Кабельо отметил, что президент России Владимир Путин и глава «Роснефти» Игорь Сечин — лучшие друзья Венесуэлы, однако о сделке по PDVSA речи не идёт.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-глава венесуэльской компании PDVSA Рафаэль Рамирес заявил, что месторождения страны контролируют иностранные компании. Организация позволила своим партнёрам...
 
Новости дня
Новости разные
 
Достали! Дело Шеремета: судьи пожаловались на давление защитника подозреваемой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
10.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика