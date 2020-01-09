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«Ислочь» закрывает профессиональную женскую команду

10.01.2020 20:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Футбольный клуб «Ислочь» сообщает, что в 2020 году профессиональная женская команда «Ислочь-РГУОР», входившая в структуру клуба, прекращает свою деятельность. За разъяснениями по сложившейся ситуации мы обратились к директору «Ислочи» Сергею Мельникову.


Фото: «Ислочь»

Футбольный клуб «Ислочь» сообщает, что в 2020 году профессиональная женская команда «Ислочь-РГУОР», входившая в структуру клуба, прекращает свою деятельность. Объясняет директор «Ислочи» Сергей Мельников.

– Что случилось? Почему так бурно развивающаяся женская команда «Ислочь-РГУОР» внезапно прекращает свою деятельность?

– Да, действительно, в прошлом году футбольный клуб «Ислочь» уделял большое внимание развитию и популяризации женского футбола как в Минском районе, так и во всей стране. Это отмечали футболисты, тренеры, журналисты, специалисты и болельщики. Но по ряду причин мы на данный момент не в состоянии конкурировать как в финансовом, так и в административном плане с таким грандом, как минское «Динамо». На базе этого клуба пытаются создать женскую команду. Нашим девочкам предлагают условия, в разы превышающие наши предложения. Также огромное значение имеет то, что формирует эту команду главный тренер национальной сборной Беларуси Юрий Малеев, который может оказывать определенное давление на наших девушек. В прошлом сезоне многие футболистки «Ислочи-РГУОР» вызывались в национальную сборную и сборную Беларуси WU-19.


Решение учредителями принималось очень тяжело, так как за это короткое время мы стали одной семьей. Но в то же время мы прекрасно понимаем, что не можем предложить хотя бы что-то похожее на предложения минского «Динамо». Понимаем, что несем персональную ответственность перед каждой из девочек за свои обещания. На данный момент у «Ислочи» нет долгов перед игроками и тренерами женской команды. Наш клуб не собирается полностью отказываться от женского футбола: в ДЮСШ «Ислочь» продолжают заниматься юные футболистки 2008-2013 годов рождения из Минского района. Это будущие наши звездочки.
 
 
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Футбольный клуб «Ислочь» сообщает, что в 2020 году профессиональная женская команда «Ислочь-РГУОР», входившая в структуру клуба, прекращает свою деятельность. За...
 
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