ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гродненский «Неман» выиграл первый матч финального турнира Континентального кубка

10.01.2020 21:51 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Гродненский «Неман» со счетом 2:0 обыграл краковскую «Краковию» в финале Континентального кубка, который проходит в Дании.


Фото: hockey.by

Решающим отрезком стало начало второго периода, когда подопечные Сергея Пушкова отметились двумя голами. Их авторами стали Хурри и Кислый.

«Неман»: Трус; Хиетанен — Гришанов, С. Малявко (А) — Сусло — Степанов; Хоромандо — Крыскин, Малиновский — Ремезов — Кислый (А); Бадун — Хурри, Хильтунен — Туркин (К) — Левша; Елисеенко — Савинов — Варивончик; Йекунен, Ажгирей.

«Краковия»: Копржива; Яхим — Йежек, Тврдонь — Ваховец — Микула; Гула — Ромпковски, Капица — Багенски — Лейво; Кручек (К) — Быхавски, Домогала — Джевецки — Бепешч; Пац — Гайор; Штебих, Камински, Брыничка.

Впереди у гродненцев матчи с английским «Ноттингемом» и датским «Сондрийске».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гродненский «Неман» со счетом 2:0 обыграл краковскую «Краковию» в финале Континентального кубка, который проходит в Дании.
 
Новости дня
Новости разные
 
Учащийся 11 школы попал в число лучших учеников области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
10.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика