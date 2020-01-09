Гродненский «Неман» выиграл первый матч финального турнира Континентального кубка

Источник материала: Tut.by

Гродненский «Неман» со счетом 2:0 обыграл краковскую «Краковию» в финале Континентального кубка, который проходит в Дании.



Фото: hockey.by

Решающим отрезком стало начало второго периода, когда подопечные Сергея Пушкова отметились двумя голами. Их авторами стали Хурри и Кислый.

«Неман»: Трус; Хиетанен — Гришанов, С. Малявко (А) — Сусло — Степанов; Хоромандо — Крыскин, Малиновский — Ремезов — Кислый (А); Бадун — Хурри, Хильтунен — Туркин (К) — Левша; Елисеенко — Савинов — Варивончик; Йекунен, Ажгирей.

«Краковия»: Копржива; Яхим — Йежек, Тврдонь — Ваховец — Микула; Гула — Ромпковски, Капица — Багенски — Лейво; Кручек (К) — Быхавски, Домогала — Джевецки — Бепешч; Пац — Гайор; Штебих, Камински, Брыничка.

Впереди у гродненцев матчи с английским «Ноттингемом» и датским «Сондрийске».