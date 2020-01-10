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"Зубры" выиграли дома у подмосковного "Витязя"

10.01.2020 21:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

10 января хоккеисты минского "Динамо" в домашнем матче КХЛ выиграли у подмосковного "Витязя" — 3:2 (0:0, 2:0, 1:2).

У "зубров" шайбы забили Марк-Андре Граньяни (29), Александр Павлович (30), Андрей Костицын (44).

Следует отметить, что динамовцы вели со счетом 3:0, но в третьем периоде пропустили две шайбы.

Для "зубров" эта победа прервала девятиматчевую серию проигрышей на домашней арене, пишет euroradio.fm
 
 
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10 января хоккеисты минского "Динамо" в домашнем матче КХЛ выиграли у подмосковного "Витязя" — 3:2 (0:0, 2:0, 1:2).
 
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