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"Зубры" выиграли дома у подмосковного "Витязя"
Источник материала: Партизан
10 января хоккеисты минского "Динамо" в домашнем матче КХЛ выиграли у подмосковного "Витязя" — 3:2 (0:0, 2:0, 1:2).
У "зубров" шайбы забили Марк-Андре Граньяни (29), Александр Павлович (30), Андрей Костицын (44).
Следует отметить, что динамовцы вели со счетом 3:0, но в третьем периоде пропустили две шайбы.
Для "зубров" эта победа прервала девятиматчевую серию проигрышей на домашней арене, пишет
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10 января хоккеисты минского "Динамо" в домашнем матче КХЛ выиграли у подмосковного "Витязя" — 3:2 (0:0, 2:0, 1:2).
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