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Вязович о шестом этапе «Дакар-2020»: мы не были конкурентными по двигателю

10.01.2020 21:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Экипаж «МАЗ» под руководством Сергея Вязовича занял третье место на шестом этапе ралли «Дакар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вязович о шестом этапе «Дакар-2020»: мы не были конкурентными по двигателю

Вишневский и Василевский пришли на финиш восьмым и девятым соответственно. Те же позиции белорусы занимают и в генеральной классификации.

Вязович о шестом этапе «Дакар-2020»: мы не были конкурентными по двигателю

10 января спортсмены преодолели дистанцию в 830 километров. На сей раз экипажи столкнулись с кардинальным изменением дорожных условий – спецучасток увел караван участников в пески. Тот, кто имел опыт езды в пустыне, получил серьезное преимущество.

Вязович о шестом этапе «Дакар-2020»: мы не были конкурентными по двигателю

Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Мы не были конкурентными по двигателю. Потому что, очевидно, ребята там, где прямые дороги и мягкий грунт, просто уезжают. Мы где-то срезками, подрезками к Диме Сотникову подъезжали, но как только опять тяжелый грунт – у нас 120 скорость, максимум 130, мы ничего с этим сделать не сможем.

Вязович о шестом этапе «Дакар-2020»: мы не были конкурентными по двигателю

Ралли «Дакар-2020» завершится через неделю в Киддии. Команды пройдут еще шесть этапов. В гонке принимают участие около 50 грузовиков со всего мира.

Люди в материале: Сергей Вязович
 
 
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Новости Беларуси. Экипаж «МАЗ» под руководством Сергея Вязовича занял третье место на шестом этапе ралли «Дакар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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