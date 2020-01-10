Оппозиция Абхазии требует новых президентских выборов

сообщает Грузия.Online. Об этом заявил председатель комитета по обороне парламента Грузии Ираклий Сесиашвили,Грузия.Online.





«Мы внимательно следим за событиями в Абхазии. Для всех нас очень важно, чтобы не произошло эскалации ситуации, однако анализ существующей ситуации дает нам основание сказать, что Россия не может контролировать ситуацию там. Она контролирует в Абхазии только т.н. свои интересы. Ясно видно, что мы имеем дело с оккупацией, тяжелой неконтролируемой ситуацией, однако, исходя из интересов нашей страны, хотим, чтобы ситуация в Абхазии была спокойной, поскольку там наши сограждане. В случае необходимости, мы используем все имеющиеся у нас рычаги, чтобы включилось международное сообщество», – заявил Сесиашвили.





сообщает abkhazeti.info. 9 января у здания администрации лидера абхазского режима собрались оппозиционные силы, которые попытались силой прорваться внутрь. Несколько сотен человек требовали признать незаконными результаты президентских выборов,abkhazeti.info.





В это время Суд кассационной инстанции рассматривал жалобу экс-кандидата в “президенты” Алхаса Квициниа на решение Верховного суда от 20 сентября 2019 года по иску о признании незаконным и недействительным решение ЦИК об итогах выборов президента.









Сторонники оппозиции в Сухуми захватили здание администрации лидера марионеточного режима Абхазии Рауля Хаджимба.





Все окна на первом этаже здания выбиты, по коридорам разгуливали сторонники оппозиции.





Второй тур выборов лидера марионеточного режима Абхазии прошел 8 сентября. Его победителем стал Рауль Хаджимба, который, согласно подсчетам Центризбиркома, набрал 47,39% голосов. За Алхаса Квициния, по официальным данным, проголосовали 46,17% избирателей.





Лидер партии “Амцахара” не согласился признать итоги выборов и 11 сентября обратился с иском против Центральной избирательной комиссии в т.н. Верховный суд. Однако 20 сентября иск был отклонен. После этого Квициниа подал кассационную жалобу на решение «Верховного суда».