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«7 дней» отмечает 30-летие со дня выхода первого номера в печать
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Три десятка лет с читателем. Еженедельник «7 дней» принимает поздравления с юбилеем со дня выхода первого номера в печать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За эти годы юбиляр вырос, но не постарел. Количество страниц увеличилось. В то же время рубрики и статьи всегда актуальны. Представители МЧС, МВД, Министерства обороны, издатели, коллеги и, конечно, читатели – вот лишь небольшой список тех, кто пришел торжественно поздравить любимое издание. Желали в основном «обязательно дожить до столетия».
Елена Еловик, редактор отдела творческих проектов газеты «7 дней»:
Политика и экономика, культура и спорт, истории об удивительных людях в нашей стране и за границей – журналисты этого издания знают, как сделать выпуск интересным и полезным для читателей. Специально к юбилею «7 дней» выпустила праздничный номер с вкладкой «30 лет назад», вспоминая об эпохе начала 90-х и рассказывая историю появления газеты.
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Новости Беларуси. Три десятка лет с читателем. Еженедельник «7 дней» принимает поздравления с юбилеем со дня выхода первого номера в печать, сообщили в программе...
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