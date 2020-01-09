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«7 дней» отмечает 30-летие со дня выхода первого номера в печать

10.01.2020 23:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Три десятка лет с читателем. Еженедельник «7 дней» принимает поздравления с юбилеем со дня выхода первого номера в печать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«7 дней» отмечает 30-летие со дня выхода первого номера в печать

За эти годы юбиляр вырос, но не постарел. Количество страниц увеличилось. В то же время рубрики и статьи всегда актуальны. Представители МЧС, МВД, Министерства обороны, издатели, коллеги и, конечно, читатели – вот лишь небольшой список тех, кто пришел торжественно поздравить любимое издание. Желали в основном «обязательно дожить до столетия».

«7 дней» отмечает 30-летие со дня выхода первого номера в печать

Елена Еловик, редактор отдела творческих проектов газеты «7 дней»:
Накануне 30-летнего юбилея мы проделали большую работу. Мы опросили наших читателей, это сотни человек, опубликовали анкету, можно было также заполнить ее и на сайте. И узнали социальный портрет своего читателя – это человек с высшим образованием, среднего дохода и самых разносторонних интересов. Мы ожидали, что больше всего читателей интересуют развлекательные рубрики, наша традиционная рубрика «Вопросы-ответы». Вы не поверите, но на первом месте оказалась политика.

«7 дней» отмечает 30-летие со дня выхода первого номера в печать

Веские аргументы и интересные факты. Газете «7 дней» исполнилось 30 лет

Политика и экономика, культура и спорт, истории об удивительных людях в нашей стране и за границей – журналисты этого издания знают, как сделать выпуск интересным и полезным для читателей. Специально к юбилею «7 дней» выпустила праздничный номер с вкладкой «30 лет назад», вспоминая об эпохе начала 90-х и рассказывая историю появления газеты.

«7 дней» отмечает 30-летие со дня выхода первого номера в печать

Люди в материале: Елена Еловик
 
 
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Новости Беларуси. Три десятка лет с читателем. Еженедельник «7 дней» принимает поздравления с юбилеем со дня выхода первого номера в печать, сообщили в программе...
 
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