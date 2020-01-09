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Юлия Бешанова удостоена Благодарности Президента Беларуси за вклад в развитие государственной информационной политики
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Представители средств массовой информации удостоены Благодарности Президента Беларуси за высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие государственной информационной политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соответствующее распоряжение подписал Президент. Среди тех, чьи заслуги отмечены, и наша коллега – политический обозреватель СТВ Юлия Бешанова.
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Юлия Бешанова удостоена Благодарности Президента Беларуси за вклад в развитие государственной информационной политики
Новости Беларуси. Представители средств массовой информации удостоены Благодарности Президента Беларуси за высокий профессионализм, значительный личный вклад в...
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