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Юлия Бешанова удостоена Благодарности Президента Беларуси за вклад в развитие государственной информационной политики

10.01.2020 23:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Представители средств массовой информации удостоены Благодарности Президента Беларуси за высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие государственной информационной политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующее распоряжение подписал Президент. Среди тех, чьи заслуги отмечены, и наша коллега – политический обозреватель СТВ Юлия Бешанова.

Люди в материале: Юлия Бешанова
 
 
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Новости Беларуси. Представители средств массовой информации удостоены Благодарности Президента Беларуси за высокий профессионализм, значительный личный вклад в...
 
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