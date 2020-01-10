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«Кто там переживал за птиц?». Пиарщица ресторана «Лебяжий» опубликовала жуткий пост для хейтеров

11.01.2020 00:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пиар-менеджер скандального ресторана «Лебяжий» перед официальным открытием ресторана опубликовала у себя в Instagram пост, который возмутил многих пользователей в интернете.

Пиарщица ресторана Виктория Мороз опубликовала в сториз пост c сервировкой блюда не для слабонервных — в отрезанном клюве утки лежит тартар.

«Кто там за птиц переживал, а… Всех ждем, любимые хейтеры. Покажи свой злостный комментарий в СМИ и получи фирменное блюдо в подарок».


Фото: instagram.com/vminmov

На это отреагировал блогер koko.by

— Совсем уже кукуха отъехала! — написал он и разместил голосование в телеграм. 41 пользователь отреагировали положительно на этот пост, а 2 тысячи людей проголосовали против.

Городской активист Антон Мотолько также не остался неравнодушным и высказался на эту тему. Люди писали: «Какое-то средневековье».

В комментариях выяснилось, что это фото из другого ресторана в Копенгагене. Но это уже вряд ли спасет репутацию пиарщицы.

Напомним, ресторан откроется на месте заказника. Он попал в скандал из-за того, что его строительство узаконили уже постфактум, указом президента. Именно в это заведение на закрытое открытие месяц назад лично приезжал Александр Лукашенко.

В комментарии для AFISHA.TUT.BY несколько дней назад Виктория Мороз признавала, что в момент строительства ресторана «была волна негатива».

— Я понимаю, что была волна негатива в момент строительства, но люди, которые сейчас работают в ресторане — я или шеф-повар, — вообще не имеют отношения к стройке и к тем событиям, которые были здесь на протяжении нескольких лет. Мы пришли сюда по факту. Ресторан стоит, уже ничего не сделаешь.

Девушка добавляла: приехав на место, можно убедиться, что птицы в пруду в заказнике чувствуют себя прекрасно.

— Поверьте, многим птицам раньше здесь было некомфортно гнездиться из-за количества грязи, потому что это не природный, а искусственный водоем, за которым нужно ухаживать. Все было в заброшенном состоянии 20 лет, никто не знал, что здесь есть какое-то озеро с птицами, потому что к нему даже подойти было невозможно. Сейчас все почистили и привели в порядок.

 
 
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Пиар-менеджер скандального ресторана «Лебяжий» перед официальным открытием ресторана опубликовала у себя в Instagram пост, который возмутил многих пользователей в...
 
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