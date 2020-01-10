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Нападающий «Динамо» после победы над «Витязем»: позитив появился, главное его не потерять
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минское «Динамо» одержало победу в матче чемпионата КХЛ. На домашнем льду «зубры» встречались с хоккеистами «Витязя», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
«Зубры» повели в середине второго периода, когда с интервалом в минуту отличились Граньяни и Павлович. На 45-й минуте капитан «Динамо» Костицын увеличил перевес минчан до трех шайб. Победа? Гости с этим были не согласны. Пыленков, а затем белорусский легионер «Витязя» Воробей сократили оставание до минимума, обеспечив болельщикам «Динамо» нервную концовку. И все-таки «зубры» выстояли, 3:2 в их пользу.
Артем Аносов, нападающий ХК «Динамо-Минск»:
Павел Воробей, защитник ХК «Витязь»:
Следующую игру чемпионата КХЛ «Динамо» также проведет дома. В воскресенье, 12 января, «зубров» ждет встреча со «Спартаком».
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» одержало победу в матче чемпионата КХЛ. На домашнем льду «зубры» встречались с хоккеистами «Витязя», сообщили в программе...
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