ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нападающий «Динамо» после победы над «Витязем»: позитив появился, главное его не потерять

11.01.2020 00:23 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минское «Динамо» одержало победу в матче чемпионата КХЛ. На домашнем льду «зубры» встречались с хоккеистами «Витязя», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Нападающий «Динамо» после победы над «Витязем»: позитив появился, главное его не потерять

«Зубры» повели в середине второго периода, когда с интервалом в минуту отличились Граньяни и Павлович. На 45-й минуте капитан «Динамо» Костицын увеличил перевес минчан до трех шайб. Победа? Гости с этим были не согласны. Пыленков, а затем белорусский легионер «Витязя» Воробей сократили оставание до минимума, обеспечив болельщикам «Динамо» нервную концовку. И все-таки «зубры» выстояли, 3:2 в их пользу.

Нападающий «Динамо» после победы над «Витязем»: позитив появился, главное его не потерять

Артем Аносов, нападающий ХК «Динамо-Минск»:
Позитив появился, и главное его не потерять. В следующей игре так же агрессивно играть, чтобы это была победная серия как можно дольше.

Нападающий «Динамо» после победы над «Витязем»: позитив появился, главное его не потерять

Павел Воробей, защитник ХК «Витязь»:
Те ошибки, которые мы не допускали в предыдущих играх, – сегодня почему-то их было много. Это надо в ближайшее время устранить, и на игру, через день которая у нас, выйти уже с новыми силами, играя так, как требует тренерский штаб, не отходя ни на секунду от нашей системы.

Нападающий «Динамо» после победы над «Витязем»: позитив появился, главное его не потерять

Следующую игру чемпионата КХЛ «Динамо» также проведет дома. В воскресенье, 12 января, «зубров» ждет встреча со «Спартаком».

Люди в материале: Артем Аносов, Павел Воробей
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Минское «Динамо» одержало победу в матче чемпионата КХЛ. На домашнем льду «зубры» встречались с хоккеистами «Витязя», сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Кто там переживал за птиц?». Пиарщица ресторана «Лебяжий» опубликовала жуткий пост для хейтеров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
11.01.2020
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика