Человек-скандал, который строит храмы. Факты о самом обсуждаемом телеведущем Андрее Малахове

Источник материала: Tut.by

Российские звезды проклинают желтый журнал, который он издает, а «интеллектуальная элита» брезгливо поджимает губы при упоминании названий «Пусть говорят» или «Большая стирка». Зато миллионы простых телезрителей просто залипают у голубых экранов, стоит на нем появиться этому незаурядному шоумену. А в родных Апатитах, где он построил храм, его просто боготворят. Любимый и ненавистный Андрей Малахов отмечает сегодня свой день рождения.

Геофизик Николай Малахов попал в Апатиты по распределению: изучать ископаемые Кольского полуострова. Да так на нем и остался. И 11 января 1972 года в этом городе на свет появился его сын — Андрюша. Мама Людмила обожала своего сына и с удовольствием занималась воспитанием мальчика, тем более что она в этом деле была настоящим профи: всю свою жизнь женщина проработала в детском саду, за что даже была награждена медалью.

От отца он унаследовал деликатность, а от мамы — необычайную энергичность. «В детстве я был помесью ботаника и разгильдяя», — не раз вспомнит Малахов о своих юных годах.

«Когда я был маленьким мальчиком, живущим в городе Апатиты, у меня уже было три очень четких плана развития карьеры: я абсолютно твердо знал, что хочу либо вести программу „Время“, либо быть переводчиком у Горбачева, либо стать барменом».

И планомерно шел к этой цели. В родной школе № 6 однозначно был самым большим активистом: отличник, звеньевой в пионерском отряде и бессменный ведущий всех самодеятельных концертов. Единственное занятие, которое не радовало Андрея, — игра на скрипке, на которой так настаивали родители:

«Я сразу понял, что Ойстрахом не буду, поэтому отбывал повинность спустя рукава. В музыкальной школе на родительских собраниях постоянно проходили показательные выступления детей. Меня на них всегда ставили первым, чтобы потом, в середине, я своей игрой впечатление не испортил. А потом меня начали ставить ведущим концертов, только чтобы не брал в руки инструмент. Даже на афишах писали большими буквами мое имя — ведет концерт Андрей Малахов. Я был счастлив».

Родную школу Андрей окончил с серебряной медалью, а факультет журналистики МГУ — с красным дипломом. На учебной практике в университете прошел весь путь начиная с самых низов. Ночами со словарем переводил новости CNN, готовил сюжеты для программы «Воскресенье с Сергеем Алексеевым» и тексты для рубрики «Погода на планете».

Также Малахову посчастливилось во время учебы попасть на стажировку в университет Мичигана. Туда отправляли студентов с идеальным английским, а этим языком Андрей владел превосходно.

«Когда я учился в школе, мои родители, получавшие 120 рублей, находили возможность платить, чтобы я дважды в неделю ходил к репетитору по английскому. Деньги казались мне просто сумасшедшими, но сейчас я понимаю: это стало лучшим вложением в их жизни, окупившимся в миллионы раз».

Знания в Мичиганском университете давали отменные, а вот жить там будущей звезде ТВ было нелегко. В месяц ему выплачивали по 200 долларов, на которые нужно было покупать еду и оплачивать общежитие. На выручку пришел декан журфака, который разрешил Андрею жить в своем коттедже. А еще студент устроился в гостиницу, где получал 5 долларов в час. Ситуация исправилась, когда Андрей Малахов попал на стажировку в филиал кинокомпании «Парамаунт Пикчерз». Домой он возвращался не нищим студентом, а уверенным в своих силах молодым человеком с деньгами, опытом работы по специальности и еще более уверенным владением английским языком.

После окончания университета Андрея приняли в штат программы «Телеутро» в Останкино на должность редактора. Но однажды, в 1996 г., когда все ведущие синхронно засобирались в отпуск, руководство решило попробовать Малахова в качестве ведущего. И все следующие пять лет он приветствовал своих только что проснувшихся зрителей в прямом эфире.

В 2001 году на телеканале ОРТ запускают совершенно неожиданный и новый для отечественного телевидения проект — ток-шоу «Большая стирка» (позже «Пять вечеров» и «Пусть говорят»). За основу были взяты американские проекты с Опрой Уинфри и Джерри Спрингером. Русской Опрой стал Андрей Малахов. Хотя это повышение не прошло для него без ложки дегтя.

«Уже было объявлено о моем увольнении из „Утра“, но не объявлено о том, что меня взяли на новое шоу. И мои вещи из кабинета были выставлены ровно в 15 минут. Это было не страшно, но, мягко скажем, неприятно. Поэтому для меня никаких иллюзий о моей узнаваемости, популярности, не существует. В 1992 году, когда я перешагнул порог телецентра и еще застал звезд экрана, когда они были в мегарасцвете и думали, что с ними ничего не случится. Прошло пару лет — и все изменилось. И для меня это еще тогда стало уроком».

Зрителям пришелся по вкусу зарубежный формат, и каждый вечер по будням целый час они вместе с обаятельным ведущим разбирали по косточкам чужие скандалы и измены, охали, когда речь заходила о проституции и наркомании, не без удовольствия перетряхивали грязное белье знаменитостей. Малахов не давал расслабиться ни на секунду: интриговал, держал паузы, накалял обстановку острыми замечаниями, обвинял и плакал, провоцировал драки и объединял семьи.

«Для меня главная функция всех этих страшилок, которые мы показываем на „Пусть говорят“, — показать то, что все эти люди остаются чаще всего безнаказанными. И с каждым годом у меня все больше растет чувство неудовлетворенности от того, что это происходит».

Но не все были согласны с этим его мнением. Однажды в одной из программ был затронут конфликт между администрацией интерната для детей с инвалидностью и волонтерскими организациями. После выхода в эфир правозащитники обвинили Малахова в попытке создать себе пиар и побольше заработать на детской проблеме:

«Андрей Малахов настойчиво игнорировал любые попытки говорить о положении детей, живущих в интернатах, о причинах того, что дети, живущие в групповой системе ухода, отстают в развитии и физических показателях, чаще умирают. При этом он активно поддерживал стычки с взаимными оскорблениями и переходом на личности между представителями интерната и волонтерами».

И это была отнюдь не единичная критика в адрес шоумена.

«Сегодня Малахов и у широкой публики, и у телевизионных критиков ассоциируется в первую голову с передачей „Пусть говорят“. Она попирает любые, самые рудиментарные представления о морали. Так что даже вручение „ТЭФИ“ Малахову невольно воспринимается как признание пошлости», — напишет журналист радиостанции «Свобода» Елена Рыковцева.

Тем не менее недостатка в героях программы у Андрея никогда не было, ведь многие из них, лишь однажды появившись в его эфире, становились заметными медиаперсонами на долгие годы.

В 2006 году его привлекают к работе в программу о народной медицине, в пару к известному целителю Геннадию Малахову. Так родилась передача «Малахов + Малахов». Но не прошло и месяца, как Андрей покинул проект. Официальной причиной стала занятость в ток-шоу. А неофициально… Этот год был слишком непростым для шоумена. Скончался от инсульта отец, вслед за ним ушли и бабушка с дедушкой. Незадолго до этого в автокатастрофе погиб его двоюродный брат, а тетя получила тяжелейшую травму.

Андрей принимает решение забрать маму к себе поближе, в Москву. Тем более что из-за всех этих переживаний у нее начались серьезные проблемы со здоровьем. Но беда подстерегала там, откуда ее не ждали. Однажды пожилая женщина возвращалась с ночной службы в храме и на нее напали молодые отморозки. Они так сильно ударили Людмилу Николаевну по голове, что она сразу потеряла сознание. Мама сумела оправиться от нападения, сын ухаживал за ней и во время болезни старался постоянно быть рядом с матерью.

О бедах в семье ведущего зрители могут только догадываться, ведь он постоянно мелькает на экране. Например, поет вместе с Машей Распутиной во втором сезоне шоу «Две звезды» (2008). Кстати, и там не обошлось без скандалов: Маша постоянно хамила Андрею и однажды даже избила его из-за того, что он опоздал на съемки на полчаса.

Сотрудничество с моделью Натальей Водяновой и певицей Алсу в 2009 году во время ведения «Евровидения» в Москве оказалось гораздо более приятным.

Потом было шоу «Детектор лжи», а с 2012 года Андрей Малахов воцарился на первом и по субботам — с авторской передачей «Сегодня вечером с Андреем Малаховым».

Долгое время Андрей оставался холостяком. «Строит карьеру» — говорили одни, «там была несчастная любовь» — уверяли другие. Правы оказались и первые, и вторые.

Его первая любовь — оперная певица из Швеции Лиза — прожила вместе с ним 7 лет в Москве. Но, не выдержав тоски по родине, вернулась в Стокгольм. Долго и счастливо не сложилось. Через несколько месяцев Лиза выбросилась из окна.

После этого Андрей долгое время как будто не решался на серьезные отношения. Бизнесвумен Мария Кузьмина, актриса Елена Корикова, светская львица Маргарита Буряк и певица Анна Седокова — все они в разное время были девушками Андрея, но ни одна из них не стала той единственной. И когда в 2009 г. Андрей Малахов появился на свадьбе Яны Рудковской и Евгения Плющенко вместе с дочерью владельца медиахолдинга Hearst Shkulev Media Натальей Шкулевой, никто не поверил, что это всерьез и надолго. И ошиблись.

Пара поженилась в июне 2011 года в Версальском дворце, в почти что тесном семейном кругу.

«Свадьбу в Версале мы с Наташей решили сыграть по очень простой причине. Один зал в Версале с салютом стоит 80 тысяч евро. „Софиса“ — зал для проведения свадеб в Москве, стоит за вечер 150 тысяч долларов без салюта. При этом Версаль включает в себя экскурсию для гостей».

А спустя 6 лет, 17 ноября 2017 года, Наталья и Андрей стали родителями маленького Александра.

Незадолго до этого замечательного события стало известно, что Андрей Малахов больше не вернется в эфир Первого канала, на котором он провел почти четверть века. Андрей признался, что устал быть «универсальным человеком-солдатом».

«Я пришел на Первый еще студентом, бегал в помощниках и приносил кофе легендам телевидения. Стал популярным телеведущим, а на меня все равно смотрят как на сына полка. И я понимаю, что телевидение — это армия. Присягать на верность каналу, конечно, не требуют, расстрелом за измену не грозят, но…».

На смену Малахову пришел куда менее харизматичный Дмитрий Борисов. А Малахов стал ведущим «Прямого эфира» на телеканале «Россия» вместо Бориса Корчевникова. Есть у него и свое субботнее шоу — «Привет, Андрей!». Кроме того, он уже несколько лет преподает журналистику в Российском государственном гуманитарном университете, собирает марки, занимается цветоводством и благотворительностью. В родных Апатитах построил церковь Новомучеников и Исповедников Российских. И главное — много времени проводит с семьей, а потому — абсолютно счастлив.

«Мне хочется оставаться простым, нормальным человеком, который готов к тому, что если завтра его не покажут по телевизору, в его жизни ничего не изменится».