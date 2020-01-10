На МКАД микроавтобус врезался в легковушку и перевернулся

Источник материала: Аргументы и факты

Микроавтобус «Пежо» двигался по внутреннему кольцу МКАД в третьей полосе со стороны ул. Громова в направлении Шаранговича.

При выборе скорости водитель не учел погодные условия, в результате допустил занос транспортного средства, сообщили в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.

Микроавтобус вылетел за пределы проезжей части, затем выехал на съезд с МКАД на ул. Слободскую и столкнулся с автомобилем «Фольксваген», после чего снова оказался за пределами дороги. «Пежо» опрокинулось.