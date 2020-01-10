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Суд над Владимиром Некляевым скрыли от общественности?
Источник материала: Партизан
В суде Ленинского района Минска сегодня, 10 января, в 10 часов утра должен был состояться суд над поэтом и общественным деятелем Владимиром Некляевым за участие в акции в поддержку независимости 8 декабря. Однако суд по неизвестной причине не состоялся - заседания по делу Некляева не было даже в расписании судов на весь день.
На Некляева составили протокол по ч. 1 статьи 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии) и прислали повестку в суд, пишет
При этом вчера, 9 января, в том же суде Ленинского района Владимира Некляева осудили за участие в несанкционированной акции (ст. 23.34 КоАП). О заседании не знал ни сам Некляев (он не получал повестки на эту дату), ни общественность. Наблюдателям "Весны" удалось узнать результат суда (810 рублей штрафа), однако за какую именно акцию судья Татьяна Шотик судила поэта почти в пустом зале, неизвестно. Вероятно, суд с 10 января перенесли на 9 и таким образом решили осудить Некляева "по-тихому" на день раньше, без внимания общественности и СМИ.
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В суде Ленинского района Минска сегодня, 10 января, в 10 часов утра должен был состояться суд над поэтом и общественным деятелем Владимиром Некляевым за участие в...
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