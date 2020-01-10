ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Суд над Владимиром Некляевым скрыли от общественности?

11.01.2020 14:30 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В суде Ленинского района Минска сегодня, 10 января, в 10 часов утра должен был состояться суд над поэтом и общественным деятелем Владимиром Некляевым за участие в акции в поддержку независимости 8 декабря. Однако суд по неизвестной причине не состоялся - заседания по делу Некляева не было даже в расписании судов на весь день.

Суд над Владимиром Некляевым скрыли от общественности?
На Некляева составили протокол по ч. 1 статьи 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии) и прислали повестку в суд, пишет spring96.org. Первое заседание по административному делу прошло 30 декабря, затем рассмотрение дела перенесли на 10 января. Некляев был уведомлен о новой дате и времени повесткой. Рассматривать дело должна была судья Марина Запасник. Но суд не состоялся. 


При этом вчера, 9 января, в том же суде Ленинского района Владимира Некляева осудили за участие в несанкционированной акции (ст. 23.34 КоАП). О заседании не знал ни сам Некляев (он не получал повестки на эту дату), ни общественность. Наблюдателям "Весны" удалось узнать результат суда (810 рублей штрафа), однако за какую именно акцию судья Татьяна Шотик судила поэта почти в пустом зале, неизвестно. Вероятно, суд с 10 января перенесли на 9 и таким образом решили осудить Некляева "по-тихому" на день раньше, без внимания общественности и СМИ.
 
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В суде Ленинского района Минска сегодня, 10 января, в 10 часов утра должен был состояться суд над поэтом и общественным деятелем Владимиром Некляевым за участие в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент Ирана подтвердил, что украинский Boeing был сбит военными
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
11.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика