Суд над Владимиром Некляевым скрыли от общественности?

spring96.org . Первое заседание по административному делу прошло 30 декабря, затем рассмотрение дела перенесли на 10 января. Некляев был уведомлен о новой дате и времени повесткой. Рассматривать дело должна была судья Марина Запасник. Но суд не состоялся. На Некляева составили протокол по ч. 1 статьи 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии) и прислали повестку в суд, пишет. Первое заседание по административному делу прошло 30 декабря, затем рассмотрение дела перенесли на 10 января. Некляев был уведомлен о новой дате и времени повесткой. Рассматривать дело должна была судья Марина Запасник. Но суд не состоялся.









При этом вчера, 9 января, в том же суде Ленинского района Владимира Некляева осудили за участие в несанкционированной акции (ст. 23.34 КоАП). О заседании не знал ни сам Некляев (он не получал повестки на эту дату), ни общественность. Наблюдателям "Весны" удалось узнать результат суда (810 рублей штрафа), однако за какую именно акцию судья Татьяна Шотик судила поэта почти в пустом зале, неизвестно. Вероятно, суд с 10 января перенесли на 9 и таким образом решили осудить Некляева "по-тихому" на день раньше, без внимания общественности и СМИ.



