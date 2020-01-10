Машина под арестом, а владелец не причем. Почему не стоит покупать автомобиль без оформления

Источник материала: Вороновская газета





Согласитесь, нередко многие наши проблемы появляются из-за того, что тому или иному вопросу мы не придаем должной значимости и откладываем его на потом. В итоге расхлебывать приходится не день или два и даже не месяц, а несколько лет.

В данном случае речь пойдет о купле-продаже автомобилей и о том, что бывает, когда вопрос оформления договора купли-продажи и регистрации транспортного средства в установленном порядке игнорируется, пишет «Лідская газета» . Встретились покупатель и продавец, первый машину посмотрел, его все устроило, он отдал деньги, взамен получил документы на автомобиль, а поход в МРЭО ГАИ для оформления сделки они отложили на потом. К тому же покупатель получил расписку или даже доверенность (пусть и так называемую в народе генеральную, которая позволяет не только пользоваться автомобилем, но и продавать его, снимать с учета и т. д.). Однако доверенность или расписка отнюдь не право собственности, и автомобиль по-прежнему остается во владении продавца. И в случае, например, ДТП гражданскую ответственность продолжает нести собственник. Тогда могут возникать вопросы с компенсацией страховых выплат. А неоплаченные штрафы ? Автомобиль запросто может попасть под арест.

Так, например, случилось с жительницей Гродно, которая приобрела у лидчанина Я. автомобиль. Сделку заключать сразу не стали, ограничились распиской, в которой Я. указал, что получил за автомобиль «Мерседес» 15 тысяч белорусских рублей. Женщина пользовалась автомобилем два года. То есть два года машина была у нее в фиктивном владении. А потом оказалось (когда ее остановили сотрудники ГАИ и проверили документы), что уже какое-то время транспортное средство находится под арестом. Лидчанин Я. должен был оплатить немалый штраф, но он этого не делал, и на его имущество наложили арест.

Жительнице Гродно пришлось обращаться в суд. Однако в праве собственности на автомобиль ей было отказано. Не исключено, что в дальнейшем для снятия с автомобиля ареста она сама заплатила штраф за лидчанина (а он составлял без малого 5 тысяч рублей).

Вот к чему приводит такое легкомысленное отношение к правильному оформлению сделок по купле-продаже автомобилей. Они заключаются в МРЭО ГАИ, алгоритм прост и отработан годами: владелец пишет заявление о снятии автомобиля с учета в связи с продажей, на площадке проводится осмотр машины, и если все в порядке – сразу же между продавцом и покупателем заключается договор купли-продажи, который тут же регистрируется. Новый владелец получает новый техпаспорт и номера.

Если же так не делать, то даже оформление счета-справки и последующая регистрация автомобиля покупателем самостоятельно не застрахуют от непредвиденных обстоятельств. Ведь может оказаться, что в машине перебиты номера кузова, а это уже вопросы криминального характера. И пусть ты к ним не причастен, но как поставить машину на учет? Возможно, через суд.





А если вдруг ДТП?

Как, например, довелось жителю Щучинского района. В 2017 году он приобрел автомобиль. Сделку с продавцом оформлять не стали: автомобиль уже был снят с учета. Продавец передал лишь ксерокопию паспорта. Когда срок действия транзитных номеров подошел к концу, житель Щучина приехал в Лиду ставить авто на учет. И во время осмотра на площадке выяснилось, что номера кузова видоизменены. Провели проверку, которая подтвердила, что путем полировки старый номер был удален, а новый нанесен. Возбудили уголовное дело, два года шло следствие, но установить, кто это сделал, не удалось. В итоге в Лидском МРЭО ГАИ в регистрации автомобиля отказали. Щучинцу пришлось обращаться в суд.

А если бы гражданин, покупая автомобиль, сразу оформил все должным образом, не попал бы в неприятную ситуацию.

Компетентно

Разъяснить некоторые правовые аспекты отношений между гражданами по купле-продаже транспортных средств мы попросили председателя суда Лидского района Вячеслава Мацука.

– Несмотря на давно и четко регламентированный порядок купли-продажи транспортных средств, практика рассмотрения гражданских дел в суде Лидского района свидетельствует, что во многих случаях граждане продают и покупают автомобили по так называемым устным сделкам. Титульный собственник автомобиля, то есть лицо, на которое он зарегистрирован, передает автомобиль и документы на него другому лицу, покупателю, а последний, уплатив деньги за автомобиль, уезжает на нем. При этом один считает, что он автомобиль продал, а второй – что купил. Однако следует знать, что порядок отчуждения (купля-продажа, мена, дарение) транспортных средств, за исключением колесных тракторов, прицепов к ним и самоходных машин, установлен Указом Президента Республики Беларусь от 15.10.2007 г. №504, с последующими дополнениями. Согласно Указу, сделки по отчуждению транспортных средств между гражданами, между гражданами и юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями заключаются в письменной форме и подлежат обязательной регистрации в регистрационных или регистрационно-экзаменационных подразделениях Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел (МРЭО ОГАИ). Если сделка не зарегистрирована в таком подразделении, данная сделка не влечет юридических последствий и в силу ст. 169 Гражданского кодекса является ничтожной. То есть собственником транспортного средства по-прежнему будет являться то лицо, на имя которого транспортное средство зарегистрировано. При этом следует знать, что в случае причинения вреда таким транспортным средством, например в результате ДТП, обязанность по возмещению вреда будет лежать не на лице, которое управляло транспортным средством, а на его титульном собственнике. Это обусловлено тем, что транспортное средство, и в частности автомобиль, является источником повышенной опасности, в связи с чем его владелец за вред, причиненный таким транспортным средством, отвечает без вины. Поэтому гражданам, которые продают и покупают автомобиль по устной сделке, без заключения письменного договора и его регистрации, следует помнить, что продавец рискует своими деньгами за вред, причиненный другим лицом, а покупатель покупает «кота в мешке». Так как нередки случаи, когда автомобиль продается с так называемым «перебитым» номером кузова. Что в последующем может послужить причиной отказа в регистрации транспортного средства. Сможет ли в этом случае покупатель вернуть свои деньги обратно – это вопрос для размышления. Чтобы таких вопросов у граждан не возникало, найдите час своего времени и оформите сделку в установленном порядке – это позволит избежать многих проблем в последующем.