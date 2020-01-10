ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С 12 января в Беларуси снова дорожает автомобильное топливо

11.01.2020 16:59 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

С 12 января в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин вырастут на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».


Фото: bere_moonlight0, pixabay.com

— Изменение цен на нефтепродукты обусловлено продолжающимся ростом цены нефти, — проинформировали в «Белнефтехиме».

С 12 января стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 66 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 76 копеек, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 98 копеек, ДТ — 1 рубль 76 копеек.

Это второе изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 5 января: дизель и бензины подорожали на 1 копейку. В концерне тогда пояснили, что по данным за 2019 год цены на моторное топливо в республике в среднем были увеличены на 13%, в то время как мировая котировка нефти за указанный период выросла на 17%. В январе 2020 года котировки нефти продолжают увеличиваться, достигая в отдельные периоды 68 долларов США.

Напомним, в 2019 году цены на топливо менялись 28 раз, годом ранее — 27.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это второе изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 5 января: все виды автомобильного топлива подорожали на 1...
 
Новости дня
Новости разные
 
Джереми Айронс возглавит жюри Берлинского кинофестиваля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
11.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика