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Беларусь вводит безвизовый режим для участников и гостей ЧМ-2021 по хоккею
11.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Для участников и гостей чемпионата мира по хоккею 2021 года, который одновременно пройдет в Минске и Риге, Беларусь вводит безвизовый режим. Подписан соответствующий Указ.
Также на время соревнований отменяется сбор за пользование платными автодорогами, а все аккредитованные на соревнования в общественном транспорте смогут ездить бесплатно. В документе прописаны вопросы медобслуживания и размещения социальной рекламы. Разработан он с учетом опыта проведения
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Для участников и гостей чемпионата мира по хоккею 2021 года, который одновременно пройдет в Минске и Риге, Беларусь вводит безвизовый режим. Подписан...
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