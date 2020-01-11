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Беларусь вводит безвизовый режим для участников и гостей ЧМ-2021 по хоккею

11.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Беларусь вводит безвизовый режим для участников и гостей ЧМ-2021 по хоккею

Для участников и гостей чемпионата мира по хоккею 2021 года, который одновременно пройдет в Минске и Риге, Беларусь вводит безвизовый режим. Подписан соответствующий Указ.   

Также на время соревнований отменяется сбор за пользование платными автодорогами, а все аккредитованные на соревнования в общественном транспорте смогут ездить бесплатно. В документе прописаны вопросы медобслуживания и размещения социальной рекламы. Разработан он с учетом опыта проведения II Европейских игр и других спортивных событий высокого уровня.

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Теги: Минск
 
 
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Для участников и гостей чемпионата мира по хоккею 2021 года, который одновременно пройдет в Минске и Риге, Беларусь вводит безвизовый режим. Подписан...
 
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