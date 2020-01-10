⚡ Венгерская компания «Икарус» после длительного перерыва длиной в 15 лет стала выпускать электробусы❗

«Икарусы» теперь выпускает созданная в 2018 году компания Electrobus Europe Ltd. – совместное предприятие между Ikarus и китайским производителем CNPC Urban Traffic. В Венгрии изготавливают кузов и шасси, а электрическую начинку поставляют из Китая.

На сегодня в линейке Ikarus-CRRC имеется лишь одна модель – IC 1311 U City Pioneer, которая представляет собой муниципальный низкопольный транспорт длиной 12 м. Он рассчитан на перевозку порядка 79 пассажиров, включая 28 мест для сидения.

Венгерская компания «Икарус» начала выпускать автобусы после 15-летнего перерыва

В качестве базы кузова используется каркас из нержавеющей стали, имеющей гарантированный срок использования на протяжении 16 лет, который равняется 2-м жизненным циклам батарей.

Аккумуляторы китайской марки CATL имеют емкость 313 кВт-ч и заряжаются за 5-6 часов от 60-киловаттной или за 2-3 часа от 150-киловаттной зарядной станции. Батареи питают тяговый синхронный электромотор t-Drive MD2021 с нормальной и пиковой мощностью 165 и 240 кВт соответственно. Максимальный момент – 3200 Нм (на 700 1/мин) и главный момент 955 Нм (на 1650 1/мин).

Запаса хода составляет до 260 км.

Венгерская компания «Икарус» начала выпускать автобусы после 15-летнего перерыва

Напомним, прежнее производство «Икарусов», на котором когда-то ездила вся Беларусь, было приостановлено еще в 2003 году.

Производители обещают, что электробус будет на 20% дешевле своих конкурентов, однако стоимость остается неизвестной.