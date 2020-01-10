Венгерская компания «Икарус» начала выпускать автобусы после 15-летнего перерыва

Источник материала: Новости Волковыска

⚡ Венгерская компания «Икарус» после длительного перерыва длиной в 15 лет стала выпускать электробусы❗

«Икарусы» теперь выпускает созданная в 2018 году компания Electrobus Europe Ltd. – совместное предприятие между Ikarus и китайским производителем CNPC Urban Traffic. В Венгрии изготавливают кузов и шасси, а электрическую начинку поставляют из Китая.

На сегодня в линейке Ikarus-CRRC имеется лишь одна модель – IC 1311 U City Pioneer, которая представляет собой муниципальный низкопольный транспорт длиной 12 м. Он рассчитан на перевозку порядка 79 пассажиров, включая 28 мест для сидения.





В качестве базы кузова используется каркас из нержавеющей стали, имеющей гарантированный срок использования на протяжении 16 лет, который равняется 2-м жизненным циклам батарей.

Аккумуляторы китайской марки CATL имеют емкость 313 кВт-ч и заряжаются за 5-6 часов от 60-киловаттной или за 2-3 часа от 150-киловаттной зарядной станции. Батареи питают тяговый синхронный электромотор t-Drive MD2021 с нормальной и пиковой мощностью 165 и 240 кВт соответственно. Максимальный момент – 3200 Нм (на 700 1/мин) и главный момент 955 Нм (на 1650 1/мин).

Запаса хода составляет до 260 км.





Напомним, прежнее производство «Икарусов», на котором когда-то ездила вся Беларусь, было приостановлено еще в 2003 году.

Производители обещают, что электробус будет на 20% дешевле своих конкурентов, однако стоимость остается неизвестной.