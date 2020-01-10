Акция «Наши дети» шагает по стране

Акция «Наши дети» - пожалуй, одна из самых теплых, добрых и хороших предпраздничных акций, которая существует в стране уже больше двух десятков дет. В период самых любимых всеми праздников, Нового года и Рождества, все внимание сосредоточено на тех, для кого эти праздники – настоящее торжество чудес и волшебства. А значит, задача всех взрослых – помочь как можно дольше эту веру поддерживать. И именно «Наши дети» - акция, которая объединяет неравнодушных взрослых, которые среди многих прочих важных дел обязательно находят время для тех, кто важнее самых срочных проектов – для детей.

Начальник отдела идеологии, культуры и по делам молодежи Ольга Чеславовна Борко посетила в аг. Жемыславль приемную семью Броницких - Виталия Фадеевича и Елены Генриховны, детям которых были вручены игрушки и ценные подарки.