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В Бразилии зафиксировали неизвестное заболевание. Госпитализированы около 10 человек

11.01.2020 16:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Бразилии. Зарегистрирован один случай летального исхода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бразилии зафиксировали неизвестное заболевание. Госпитализированы около 10 человек

Первые пациенты обратились к медикам с жалобами на расстройства пищеварения, тошноту и боли в животе. На протяжении трех суток у всех развилась острая почечная недостаточность с лицевым параличом, частичной или полной потерей зрения.

В Бразилии зафиксировали неизвестное заболевание. Госпитализированы около 10 человек

Врачи выясняют возможные причины заболевания. В качестве основных версий рассматриваются отравление или инфекция.

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Новости Бразилии. Зарегистрирован один случай летального исхода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первые пациенты обратились к медикам с жалобами на...
 
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