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В Бразилии зафиксировали неизвестное заболевание. Госпитализированы около 10 человек
Источник материала: СТВ
Новости Бразилии. Зарегистрирован один случай летального исхода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первые пациенты обратились к медикам с жалобами на расстройства пищеварения, тошноту и боли в животе. На протяжении трех суток у всех развилась острая почечная недостаточность с лицевым параличом, частичной или полной потерей зрения.
Врачи выясняют возможные причины заболевания. В качестве основных версий рассматриваются отравление или инфекция.
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Новости Бразилии. Зарегистрирован один случай летального исхода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первые пациенты обратились к медикам с жалобами на...
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